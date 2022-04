Présidentielle 2022 : Jean Lassalle annonce qu'il votera blanc au deuxième tour

Pour qui voteront les 1,1 million d'électeurs de Jean Lassalle ? Au lendemain du premier tourle candidat de Résistons ! a annoncé lundi 11 avril sur sa page Facebook qu'il votera blanc pour le second tour de l'élection présidentielle.

En revanche, le député des Pyrénées-Atlantiques n'a donné aucune consigne de vote à ses électeurs, considérant qu'il n'y a "rien de plus choquant que de considérer les Français comme incapables de choisir par eux-mêmes". Ce à quoi il a ajouté : "Je laisse, bien entendu, à toutes celles et ceux qui ont bien voulu me faire confiance leur libre choix pour dimanche 24 avril".

Le candidat, qui a fait ses plus gros scores dans le sud-ouest de la France, avait déjà laissé augurer, dimanche soir, qu'il ne donnerait pas de consigne de vote pour le second tour. "Puisque vous avez été intelligents au point de me choisir malgré tant de difficultés, je vous fais totalement confiance pour faire votre choix dans 15 jours", avait alors expliqué le Béarnais.