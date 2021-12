Présidentielle 2022 : "Débattons devant nos concitoyens" à la télévision, propose Anne Hidalgo

Y aura-t-il une primaire à gauche ? C'est en tout cas ce que souhaite la candidate à l'élection présidentielle Anne Hidalgo. "Débattons devant nos concitoyens, assumons ensemble de venir présenter nos propositions, de faire émerger les convergences et les différences", a-t-elle déclaré vendredi 17 décembre devant la presse, à Paris. Ce débat précéderait la primaire à gauche qu'elle a de nouveau appelée de ses vœux, peu après l'annonce par Christiane Taubira de sa possible candidature.

>> Suivez toute l'actualité de l'élection présidentielle 2022 dans notre direct

La maire socialiste de Paris souhaite que les candidats de gauche débattent sur une chaîne de télévision. "D'abord débattons en transparence devant les Français et les Françaises (...) et puis travaillons ensemble avec l'ensemble des candidats de gauche et des écologistes sur les sujets sur lesquels on nous attend", a-t-elle conclu.