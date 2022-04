Présidentielle 2022 : Marine Le Pen refuse d'être présentée comme un danger, celui d'Emmanuel Macron est "bien réel", selon elle

Face aux appels à faire barrage à la candidate du Rassemblement national à la présidentielle, Marine Le Pen invite "chaque Français, individuellement, à regarder ce qu'ils viennent de vivre depuis 5 ans et ce qu'elle leur propose", lors d'une prise de parole, mercredi 13 avril devant la presse, à l'occasion d'un déplacement dans une PME de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. La candidate du RN dénonce ce front républicain qui est "tout sauf républicain", selon elle, et affirme "croire en l'intelligence des Français".

"Je pense qu'ils en ont soupé de ce cinéma que l'on voit depuis 4 jours et qui consiste à en appeler à je ne sais quel danger que je représenterais." Marine Le Pen, candidate du RN à la présidentielle conférence de presse

"Le danger Emmanuel Macron lui est bien réel, cela fait 5 ans qu'ils le vivent", contre-attaque Marine Le Pen, alors qu'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre et soutien du président sortant, invité le matin sur France Inter, appelle à "faire campagne pour éviter à la France de se donner à Marine Le Pen", ce qui serait "assez dangereux". Pour Marine Le Pen, "le danger Emmanuel Macron", c'est "la disparition des libertés, une France fracturée comme jamais et un mépris à l'égard des Français". Elle estime que sous le quinquennat de son rival politique, "les plus modestes n'ont rien vu pour eux, mais ont vu beaucoup de cadeaux faits à ceux qui n'en avaient pas besoin, les plus puissants et les moins en difficulté".

Pour Marine Le Pen les attaques à son égard sont la preuve de "la fébrilité" du président qu’elle invite à aller sur le front des idées.

"Les Français méritent une confrontation des idées, des projets, pas des choses inventées, pas des choses dénaturées, pas des fantasmes comme j'ai pu en entendre chez certains." Marine Le Pen conférence de presse

"Mon projet est connu, il est transparent, on peut très bien en débattre et même argumenter sur les désaccords que nous pouvons avoir, pas la peine d'inventer des choses qui n'existent pas", conclut-elle.