DIRECT. Présidentielle 2022 : le Conseil constitutionnel doit valider les résultats du premier tour

Ce qu'il faut savoir

Ils seront enfin officiels. Mercredi 13 avril, le Conseil constitutionnel doit rendre publics les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle qui s'est déroulé dimanche. C'est d'ailleurs le président du Conseil, Laurent Fabius, qui déclarera les résultats du premier tour. Suivez notre direct.

"Le nationalisme, c'est la guerre", affirme Emmanuel Macron. Après avoir été interpellé un peu plus tôt dans la journée mardi par des soignants à Mulhouse (Haut-Rhin), Emmanuel Macron a donné un meeting dans l'Eurométropole de Strasbourg (Bas-Rhin), affichant son opposition à sa rivale Marine Le Pen. Il a insisté sur son attachement à l'Union européenne et a tenu "à rappeler que c'est grâce à l'Europe et à la construction européenne que nous avons eu accès aux vaccins [contre le Covid-19]" lors de la crise sanitaire, a-t-il ajouté.

Marine Le Pen a assuré que Marion Maréchal et Eric Zemmour ne feront pas partie de son gouvernement en cas de victoire. La candidate du Rassemblement national à la présidentielle a assuré mardi que Marion Maréchal, soutien d'Eric Zemmour depuis quelques semaines, ne fera pas partie de son gouvernement si elle est élue présidente le 24 avril. Dans la matinée, Marine Le Pen avait déjà rejeté la possibilité qu'Eric Zemmour fasse partie de son gouvernement.

Nicolas Sarkozy et Lionel Jospin voteront Emmanuel Macron. L'ancien président a affiché mardi son soutien au président sortant, en soulignant "l'importance des décisions à venir" dans les prochaines années. De son côté, l'ancien Premier ministre socialiste a annoncé mardi qu'il "écartera Marine Le Pen et votera Emmanuel Macron" au second tour, "le pays étant confronté à deux mouvements de rejet".