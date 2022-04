Présidentielle 2022 : une élue EELV du "collectif Ibiza" perturbe une conférence de presse de Marine Le Pen

Elle a brandi une pancarte en forme de cœur sur laquelle on pouvait voir Marine Le Pen serrer la main du président russe, Vladimir Poutine.

Une interruption très remarquée. La conférence de presse de Marine Le Pen sur son programme en matière de relations étrangères à Paris a été interrompue vers 15h50 par une activiste brandissant une pancarte en forme de cœur sur laquelle on pouvait voir Marine Le Pen serrer la main du président russe, Vladimir Poutine.

Cette élue EELV à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) est membre du "collectif Ibiza", fondé par des élus de gauche après l'affaire des vacances de Jean-Michel Blanquer aux Baléares. Au même moment, un autre militant du collectif, qui s'était fait passer pour un journaliste de Russia Today afin de poser une question à la candidate RN, a lancé : "Une question de la part de Vladimir Poutine. Pourquoi vous ne lui répondez plus ? Vous lui manquez."

Une pertubatrice évacuée de la conférence de presse de Marine Le Pen. Gros tumulte, un homme distribue des tracts. pic.twitter.com/dD7ctAXDWX — Augustin Lefebvre (@AugustinLef) April 13, 2022

Un tract en forme de fausse lettre d'amour du dirigeant russe à la candidate du Rassemblement national a été distribué par un militant du collectif présent sur place, rapporte également un journaliste qui assistait à la conférence de presse. "Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne peux pas mettre fin à notre relation. En 2017, quand toutes les banques te tournaient le dos, j'ai fermé les yeux sur 9 millions d'euros." Les militants ont été évacués manu militari par le service d'ordre de la candidate RN.

Elle ne sortira "pas de l'accord de Paris" sur le climat

Plus tôt, dans cette même conférence de presse, Marine Le Pen s'est défendue sur ses relations avec la Russie de Vladimir Poutine, affirmant n'avoir "jamais défendu que l'intérêt de la France". Elle avait été reçue par Vladimir Poutine lors de la campagne présidentielle de 2017.

Elle a par ailleurs plaidé pour un "rapprochement stratégique entre l'Otan et la Russie", "dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée et aura été réglée par un traité de paix", à rebours de l'actuelle position française. La candidate ne souhaite ni "soumission à Moscou", ni "suivisme à l'égard de l'administration Biden", particulièrement dans la région Asie et Océanie, a-t-elle affirmé. Elle a aussi rappelé qu'elle souhaitait "quitter le commandement intégré de l'Otan" pour retrouver une France "indépendante".

Elle s'est par ailleurs prononcé pour un élargissement du nombre des membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU, qui en compte aujourd'hui 15 dont cinq permanents (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Russie). Elle a notamment cité l'Inde mais aussi "un représentant de l'Afrique voire de l'Amérique du Sud".

Sur les autres sujets de politique étrangères, elle a promis qu'elle ne sortirait "pas de l'accord de Paris" sur le climat, soulignant cependant que la crise climatique "ne constitue pas la priorité" de sa politique étrangère. Et dit qu'elle souhaitait arrêter "l'ensemble des coopérations avec Berlin" dans le domaine de la défense.