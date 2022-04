Infographies Résultats présidentielle 2022 : Les Républicains et le Parti socialiste réalisent les plus faibles scores de leur histoire

Résultats présidentielle 2022 : Les Républicains et le Parti socialiste réalisent les plus faibles scores de leur histoire

Anne Hidalgo et Valérie Pécresse n'ont pas réussi à convaincre les Français lors de l'élection présidentielle.

Les deux partis traditionnels de la Ve République s'effondrent. Le Parti socialiste et Les Républicains ont connu leurs plus bas historiques lors d'une élection présidentielle, la candidate socialiste Anne Hidalgo recueillant 2% des voix au premier tour, tandis que Valérie Pécresse obtient 4,8% des suffrages, selon une estimation Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France24/RFI/MCD, Public Sénat/LCP Assemblée Nationale et Le Parisien-Aujourd'hui en France.

La maire de Paris fait moins bien que l'ex-socialiste Benoît Hamon en 2017 (6,36%), qui avait déjà réalisé un score historiquement bas. A droite, la présidente de la région Ile-de-France arrive, très loin derrière le score de François Fillon en 2017 (20,1%), pourrait même finir en dessous du seuil de 5% des voix synonyme de non remboursement des frais de campagne. Pour les deux partis longtemps dominants de la vie politique française, cette journée ressemble à une descente aux enfers qui devrait signifier une vaste refondation à venir.

Peu après l'annonce de ces résultats, la candidate du Parti socialiste Anne Hidalgo a appelé à voter "contre l'extrême droite de Marine Le Pen" lors du second de tour de l'élection présidentielle le 24 avril. De son côté, Valérie Pécresse votera "en conscience" pour Emmanuel Macron, sans donner de consigne de vote.