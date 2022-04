"Qui peut croire qu'Emmanuel Macron pourra faire barrage à Marine Le Pen ?", demande samedi 2 avril sur franceinfo Nathalie Arthaud, candidate du parti Lutte ouvrière qui avait voté blanc au second tour de l'élection présidentielle de 2017. "C'était son argument de campagne il y a 5 ans. Aujourd'hui, on se retrouve avec deux candidats d'extrême droite très forts."

Selon elle, "la loi contre le séparatisme", "la politique contre les migrants" et "toute la politique d'Emmanuel Macron a renforcé les idées nationalistes et racistes" et "apporte du grain à moudre à l'extrême droite". "Vous aurez remarqué que depuis 20 ans qu'on fait barrage à l'extrême droite dans les urnes, elle ne fait que monter."

"Je ne pense pas qu'on puisse faire barrage à Marine Le Pen dans les urnes." Nathalie Arthaud, candidate du parti Lutte ouvrière à franceinfo

Nathalie Arthaud pense "que l'influence de Marine Le Pen dans le monde du travail se combat en luttant ensemble". Bien que choisie par environ 40% des ouvriers en 2017, elle estime que la candidate du Rassemblement national "n'incarne sûrement pas le camp des travailleurs". "Elle cherche leurs voix c'est une évidence mais, en réalité désormais, l'essentiel du monde du travail s'abstient. Il y a eu un écoeurement de président en président pour toujours galérer pour gagner sa vie."