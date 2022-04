DIRECT. Présidentielle 2022 : suivez l'interview de la candidate Nathalie Arthaud, invitée des "Matins présidentiels" sur franceinfo

On commence par faire un point sur l'actualité :

• #UKRAINE Plus de 3 000 personnes ont fui la région de Marioupol, en bus et voitures privées, ont annoncé les autorités ukrainiennes, alors que la Croix-Rouge, après un premier échec, prépare une nouvelle tentative d'évacuation aujourd'hui de la ville portuaire assiégée et dévastée.

• #PRESIDENTIELLE Emmanuel Macron va jouer gros en montant cet après-midi sur la scène de l'Arena à Nanterre (Hauts-de-Seine) pour son premier meeting d'une campagne où il peine à conforter sa position de favori, désormais contestée par Marine Le Pen.

• #BUITONI Le parquet de Paris annonce qu'une enquête a été ouverte pour "homicides involontaires" après la détection de contaminations par la bactérie E. coli dans des pizzas Fraich'Up de la marque Buitoni.

• #ARAMBURU Loïk Le Priol, principal suspect dans le meurtre de l'ex-rugbyman argentin Federico Martin Aramburu, a été mis en examen pour "assassinat" et placé en détention provisoire.