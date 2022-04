Présidentielle 2022 : Eric Zemmour expulsé d'une salle de football par le frère de Zinédine Zidane, près de Marseille

Le candidat d'extrême droite et ses soutiens avaient entamé un match au Zidane Five Club d'Aix-en-Provence quand Nourredine Zidane est venu leur ordonner de quitter le terrain.

C'est une mésaventure dans la dernière droite de cette campagne présidentielle pour Eric Zemmour. Le candidat d'extrême droite, qui se déplaçait samedi 2 avril à Marseille, a été expulsé d'un terrain du Zidane Five Club, un complexe de football situé à Aix-en-Provence, par Nourredine Zidane, l'un des frères du champion du monde 1998.

A Aix-en-Provence, @ZemmourEric doit quitter avec ses militants le terrain du Club de Futsal de Zinedine Zidane - Reconquête avait réservé 2 terrains mais sans prévenir qui viendrait jouer - Les responsables du Club - en colère - ont exigé leur départ ⁦ pic.twitter.com/OpajSa430G — Christelle Méral (@ChristelleMeral) April 2, 2022

Les équipes d'Eric Zemmour avaient réservé deux terrains de football en payant deux fois 160 euros, pour deux heures, comme l'a appris France Télévisions. Pourtant, le camp de l'ancien polémiste n'avait pas prévenu les gérants des lieux que ce moment sportif venait clôre la séquence marseillaise d'Eric Zemmour.

Une ambiance tendue sur place

Le candidat et plusieurs militants sont arrivés sur le terrain et ont joué environ dix minutes, avant que Nourredine Zidane n'intervienne avec deux autres personnes du club, en dénonçant une récupération. Ils ont alors exigé le départ d'Eric Zemmour et ses militants, ainsi que de la presse. L’ambiance était un peu tendue : les vigiles d'Eric Zemmour se sont interposés pour que le candidat puisse partir calmement.

É.Zemmour sur un terrain de football dans le club Futsal de Zinedine Zidane. Mais l’équipe du candidat n’a pas prévenu de la présence de caméras expliquent les responsables. É.Zemmour est mis à la porte par Nourredine Zidane, frère du joueur. La séquence est annulée.



Dans le train les ramenant à Paris, les très proches d'Eric Zemmour ont dénoncé le comportement des responsables du club qui ont viré le candidat. Ils leur reprochent également d'avoir voulu "rameuter des jeunes" au club.