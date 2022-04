Présidentielle 2022 : en meeting à Arras, Marine Le Pen exhorte le "peuple de France" à "se lever"

La candidate du Rassemblement national en a profité pour lancer ses dernières attaques envers le président sortant et pour adresser des messages aux abstentionnistes, dans ce département du Pas-de-Calais où elle a réuni 38% des suffrages au premier tour.

Elle n'a pas pu s'empêcher de revenir sur le débat de la veille : son adversaire a fait preuve d'arrogance et d'irrespect, contrairement à elle, affirme Marine Le Pen. Et elle le prend au mot, lorsqu'il qualifie la présidentielle de réferendum pour ou contre l'Europe : "Puisqu'Emmanuel Macron a voulu réduire ce rendez-vous à un référendum, banco ! La question sera finalement assez simple : Macron ou la France ?"

Pour gagner ce référendum, elle en appelle notamment à la "majorité silencieuse", celle qui a tendance à s'abstenir : "Nous appelons les Français à faire barrage à Emmanuel Macron. Pour faire barrage, on ne s'abstient pas, on vote ! Et on vote pour le seul front vraiement républicain : le front anti-Macron !"





"Si vous vous levez, nous serons au pouvoir. Peuple de France, l'heure est venue de te lever ! Peuple de France, va demander des comptes ! Peuple de France, lève-toi et entends cet appel !" Marine Le Pen en meeting à Arras

Un sermon qui finit de convertir les militants présents, ils en ressortent avec la foi pour ce dimanche. Certains lui prédisent un score "entre 50 et 52% des voix", prenant exemple sur le score de Jean-Luc Mélenchon au premier tour, bien supérieur à ce que les instituts de sondage avaient envisagé.



Marine Le Pen va continuer à arpenter la région en ce dernier jour de campagne, qu'elle finira non loin du Touquet, terre d'adoption d'Emmanuel Macron.