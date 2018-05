Campagne présidentielle : on vous résume l'affaire des ristournes dont a bénéficié Emmanuel Macron

Mediapart assure qu'une société d'événementiel a accordé des "cadeaux" au candidat d'En marche ! en lui facturant moins cher ses meetings.

"D'étonnantes ristournes", "des cadeaux du 'roi de l'événementiel'"... Emmanuel Macron a-t-il bénéficié d'avantages indus lors de sa campagne présidentielle ? Le site Mediapart (article payant) a révélé, vendredi 27 avril, qu'une entreprise avait accordé au candidat d'En marche ! des remises sur ses prestations lors de meetings.

Depuis la publication de cette enquête, la société incriminée et l'Elysée se défendent mais Mediapart a publié de nouvelles factures démontrant que les candidats du Parti socialiste et des Républicains ont payé bien plus cher qu'Emmanuel Macron pour des prestations équivalentes auprès de la société d'événementiel. Franceinfo vous résume les détails de cette affaire.

Que révèle Mediapart ?

Selon Mediapart, qui a épluché les comptes de campagne du vainqueur de la présidentielle, En marche !, le mouvement lancé par Emmanuel Macron, a bénéficié de "cadeaux" via des remises de GL Events sur ses prestations, notamment pour des locations de salle et de matériel lors de meetings. Des remises de 30%, 50% et parfois même de 100%, s'étonne le site d'informations. "C’est cadeau !" écrit Mediapart. En clair, ces ristournes s'apparentent à un don déguisé (et possiblement illégal) au candidat Macron.

Dans le détail, le 10 décembre 2016, la facture de la location du matériel pour le meeting de la porte de Versailles a été allégée de plus de 9 000 euros, passant de 39 490 euros à 29 663, souligne par exemple Mediapart. A l'été 2016, au début de la campagne, le futur président avait même loué gratuitement la Mutualité, une salle parisienne.

Ces remises ont fait tiquer la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CNCCFP), autorité chargée de contrôler et valider les comptes de campagne des candidats. Elle a noté des promotions parfois "d'un pourcentage anormalement élevé".

Qui est derrière GL Events ?

La société GL Events est un poids lourd de l'événementiel en France et à l'international. Elle gère environ 250 manifestations par an dans le monde entier et des concessions de salles, telles que la Maison de la Mutualité et le Palais Brongniart à Paris, Eurexpo et le Centre des congrès à Lyon, l'Acropolis de Nice, le Centre des congrès et le Parc des expos de Toulouse... Son chiffre d'affaires frôle le milliard d'euros, selon L'Expansion.

A la tête de GL Events : Olivier Ginon. Un Lyonnais proche de Gérard Collomb, actuel ministre de l'Intérieur et "marcheur" de la première heure. "Le patron de GL Events a son rond de serviette à l'Elysée", notait Le Canard enchaîné, dans son édition du 28 mars. Il a ainsi été invité deux à l'Elysée, selon l'hebdomadaire satirique, en septembre 2017 et en mars 2018.

Le Canard enchaîné note que c'est Gérard Collomb, "grand fournisseur de marchés publics au profit de GL Events", qui a joué les entremetteurs entre le PDG et le futur chef de l'Etat. Le journal souligne également que la société du Lyonnais s'est chargée de l'organisation du premier congrès de LREM, en novembre 2017, à Lyon.

Que répond l'Elysée ?

Après la publication de l'enquête de Mediapart, l'Elysée a précisé au site que les tarifs de la campagne d'Emmanuel Macron ont été négociés par le "pôle événementiel d'En marche !" Et la présidence d'ajouter :

Au cours de la campagne présidentielle, le mouvement est parvenu à tenir les coûts des différents événements grâce à une approche agressive des négociations commerciales.L'Elyséeà Mediapart

Par ailleurs, Emmanuel Macron et Olivier Ginon n'ont "jamais partagé aucun moment privé ensemble", précise la présidence.

Comment se défend GL Events ?

Même son de cloche du côté de la société mise en cause, qui précise avoir "réalisé les prestations qu'il fournit chaque année (...) dans le strict cadre de relations commerciales habituelles". Concernant le meeting du 12 juillet 2016 à la Mutualité, à Paris, GL Events reproche à Mediapart de n'avoir considéré que les remises sur les locations d'espace et non sur la globalité des dépenses, tout en confirmant les réductions évoquées.

"La totalité des remises faites sur la Mutualité correspond à 33 940 euros, soit 26%" sur l'ensemble des dépenses relatives à l'événement, a justifié Jean-Eudes Rabut, qui dirige la branche de GL Events Venues chargée de ces prestations. Selon la société, il s'agit d'une "remise usuelle en période estivale à Paris (...) dans un contexte de concurrence très forte et de faible activité pendant la période d'été".

Ces remises s'expliquent aussi par les "politiques de prix et commerciales décidées par les patrons des sites (...) en fonction des taux d'occupation, des prévisions d'activité", ajoute Jean-Eudes Rabut.

Quelle est la riposte de Mediapart ?

Lundi soir, Mediapart (article payant) persiste et signe en publiant "les preuves du mensonge". Le site publie de nouvelles factures démontrant que le numéro un de l'événementiel n'a pas accordé de réductions à Benoît Hamon et François Fillon pour des prestations similaires.

Pour le meeting de Benoît Hamon, le 5 février, à la Mutualité, "une prestation équivalente à celle d’Emmanuel Macron", d'après le site d'information, "le seul volet location de la facture du Parti socialiste est chiffré à 43 523 euros, soit près de 20 000 euros de plus que le candidat En marche !, sans aucune promotion".

Quant à François Fillon, il a dû s'acquitter de plus 44 000 euros, pour la même salle, le 14 janvier. Et Mediapart précise que le candidat de la droite et du centre n'a obtenu aucune ristourne lorsqu'il a loué l'Acropolis de Nice et l'Eurexpo Lyon à GL Events. Lydia Guirous, la porte-parole du parti Les Républicains, dénonce une "concurrence qui est un peu déloyale" et un "avantage" accordé à Emmanuel Macron.