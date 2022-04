Présidentielle 2022 : Elisabeth Borne affirme que "l'usure professionnelle" sera prise en compte dans la réforme des retraites d'Emmanuel Macron s'il est réélu

Invitée de BFMTV lundi, la ministre du Travail a apporté des précisions concernant le projet de réforme du président et candidat LREM, qui souhaite repousser l'âge légal de départ.

La réforme des retraites, voulue par le président et candidat à sa réélection Emmanuel Macron, continue de faire débat à quelques jours du second tour de l'élection présidentielle. Lundi 18 avril, c'est la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui a précisé quelques détails de cette proposition au micro de BFMTV. "Il nous faudra travailler progressivement un peu plus longtemps", a-t-elle affirmé, tout en assurant qu'il faudra prendre en compte "l'usure professionnelle".

"Évidemment, on tient compte de la situation de ceux qui ont commencé à travailler tôt, les carrières longues qui bénéficieront toujours d'un départ anticipé, de ceux qui ont eu des métiers pénibles", a-t-elle poursuivi. Selon la ministre, pour mener à bien ce chantier, il faudra organiser "une concertation avec les organisations patronales et syndicales pour regarder les métiers dans lesquels il peut y avoir de l'usure professionnelle physique mais aussi psychologique", citant en exemple le métier de professeur.

"Il faut permettre aussi à ceux qui le souhaitent de pouvoir changer de métier... Il faut aménager les fins de carrière, a-t-elle ajouté. Tout cela doit faire l'objet de concertations."