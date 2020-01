Manque de candidats pour les municipales de 2020 : "Il y a cette crainte de prendre en charge une responsabilité"

Maire d'une commune de moins de 1 000 habitants en Vendée, Michel Tapon éprouve des difficultés à trouver un successeur après avoir rempli deux mandats.

Certains maires ont décidé de ne pas se représenter aux élections municipales de mars 2020 et ils n'ont pas toujours de successeurs. En Vendée, Michel Tapon est le maire de la commune de Sérigné qui compte 974 habitants. Le septuagénaire a décidé d'arrêter après deux mandats de six ans. Il n'y a aucun candidat pour prendre sa suite. L'élu DVD a répondu, jeudi 2 janvier, à franceinfo.

franceinfo : Avez-vous cherché un successeur ?

Michel Tapon : J'ai fait une lettre aux habitants. J'ai eu quelques remontées pour être conseillers municipaux, mais aucun ne souhaite prendre la tête de liste. Aujourd'hui, tous les contacts que j'ai pu avoir n'ont pas porté à avoir un candidat ou une candidate susceptible de prendre le relai. Ce sont les responsabilités, les conflits de voisinage, la recherche de responsabilité en cas d'accident, reviennent sans cesse pour expliquer les non-candidatures. Il y a cette crainte de prendre en charge une responsabilité.

Qu'est ce qui est compliqué ?

Le plus compliqué, c'est la grande disponibilité qu'il faut y consacrer et qui est difficilement compatible avec une vie professionnelle active, voire avec la vie familiale puisque de nombreuses réunions ont lieu tard en soirée. Et puis, le maire est aussi "à portée d'engueulade" de ses administrés.

Est-ce cela qui dérange les éventuels candidats ?

Oui, il faut savoir faire face aux incivilités et à une certaine stigmatisation qui a été faite sur les responsabilités réelles de l'élu. Cela peut être dramatique, je pense à Jean-Mathieu Michel, maire de Signes (Var).

Combien touchez-vous par mois pour être maire ?

Je touche 1 000 euros par mois d'indemnité.

Que va-t-il se passer si personne ne se présente ?

Monsieur le préfet me demandera de faire d'autres élections et après il prendra sa décision. Très souvent c'est fusionner la commune avec une commune voisine. Je le vis très mal. Je n'entends pas laisser les clés de la mairie aux services de l'Etat. S'il le faut... je verrai au dernier moment. Ce sera un peu le mandat par défaut.