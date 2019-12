DIRECT. Regardez en direct les vœux d'Emmanuel Macron aux Français pour 2020

Ce qu'il faut savoir

Les vœux d'Emmanuel Macron sont attendus avec impatience. Mardi 31 décembre à 20 heures, le président de la République va prendre la parole à la télévision, alors que des grèves continuent de paralyser une partie du pays. Mais le chef de l'Etat devrait rester ferme sur sa réforme des retraites malgré un conflit social qui se prolonge.

Une allocution enregistrée d'une quinzaine de minutes. Comme d'habitude, l'allocution sera enregistrée au préalable, puis diffusée à 20 heures sur les grandes chaînes de télévision. Le format devrait être classique, avec une intervention depuis le bureau présidentiel. Comme les années précédentes, l'image de la façade du palais de l'Elysée, sur fond de Marseillaise, devrait précéder son allocution.

Un message "d'apaisement". Le mot-clé de cette allocution ? L'"apaisement", selon l'entourage du chef de l'Etat. "Ce sera un discours de vérité et d'apaisement en matière de modèle social. Il faut accepter de faire évoluer ce modèle pour l'adapter à la société d'aujourd'hui et revoir des situations qui n'ont plus lieu d'être. Le chef de l'Etat a montré l'exemple en renonçant à sa retraite de président", assure un membre du gouvernement.

Pas d'annonces pressenties sur les retraites. Emmanuel Macron, en retrait depuis des semaines, paraît décidé à laisser Edouard Philippe en première ligne, tout en tenant bon sur les principes du projet le plus ambitieux de son quinquennat. Lors de sa courte allocution enregistrée, il devrait réaffirmer son "ambition forte" pour une réforme des retraites qui "corrige de nombreuses inégalités", a affirmé l'Elysée lundi à l'AFP.