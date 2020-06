DIRECT. Second tour des municipales 2020 : regardez la soirée spéciale de France 3

Pour le second tour des élections municipales, dimanche 28 juin, France 3 propose une émission spéciale alternant 24 soirées régionales simultanées et des synthèses nationales. Dès 19h55, tous les présentateurs et les journalistes en régions ouvrent la grande soirée électorale, que vous pouvez voir sur notre site franceinfo.fr.

Dès l'annonce des résultats, suivez les débats et les réactions de la classe politique dans les QG de campagne et les villes à enjeux, en présence d'experts de la vie politique qui tireront les enseignements de ce scrutin, à deux ans de l'élection présidentielle. Nathalie Saint-Cricq, de France Télévisions, ainsi que des éditorialistes de la presse nationale et régionale livreront leurs analyses, aux côtés des journalistes Carole Gaessler et Francis Letellier.



