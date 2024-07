"Aucune force politique n'a à elle seule de majorité absolue", analyse sur France 2 la députée Renaissance, qui tend la main à "tous les républicains qui veulent œuvrer dans l'intérêt du pays".

"C'est une évidence, c'est flagrant et on le reconnaît." Trois jours après le second tour des élections législatives où le parti présidentiel et ses alliés sont arrivés derrière le Nouveau Front populaire, Yaël Braun-Pivet estime, mercredi 10 juillet dans "L'Evénement" sur France 2, que le "message est extrêmement clair". "Nous avons perdu beaucoup de nos parlementaires et le camp présidentiel a subi un échec", a admis la députée Renaissance réélue dans les Yvelines.

>> Législatives 2024 : suivez en direct les tractations politiques trois jours après le scrutin

"Aucune force politique n'a à elle seule de majorité absolue et les forces politiques en présence sont très loin de cette majorité absolue", ajoute l'ex-présidente de l'Assemblée nationale. "Nous avons perdu, c'est important dans le dire", mais "personne n'a vraiment gagné non plus", a également affirmé le ministre Roland Lescure mercredi sur franceinfo. Dans sa lettre aux Français publiée mercredi dans la presse régionale et France Bleu, Emmanuel Macron a lui estimé que "personne ne l'[avait] emporté" à l'issue des élections.

Sur France 2, Yaël Braun-Pivet a appelé à bâtir "rassemblement" et tend la main à "tous les républicains qui veulent œuvrer dans l'intérêt du pays". "Je discute avec les socialistes, les écologistes, les républicains, les centristes, je suis une femme de dialogue", affirme-t-elle. L'ex-présidente de l'Assemblée nationale a en outre fait savoir qu'elle était prête à reprendre son poste au perchoir de l'hémicycle.