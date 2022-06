Alors qu'Emmanuel Macron s'est rendu en Ukraine, jeudi 16 juin, les prises de positions de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen vis-à-vis du président russe sont pointées par la majorité présidentielle. François Bayrou a accusé le leader de la Nupes d'être un "défenseur de Poutine". Sur le plateau de "France 2022", sur France 2, le président du Modem a affirmé que Jean-Luc Mélenchon avait avancé que le chef du Kremlin n'allait pas mener d'offensive en Ukraine.

"Le gouvernement, dans une commission de la Défense, disait lui-même que les informations qu'ils avaient en terme de renseigments étaient qu'il n'y aurait pas d'attaque de la Russie", a répondu Mathilde Panot.

François Bayrou insiste en prenant un autre exemple. "Jean-Luc Mélenchon proposait, et il continue à proposer, que nous quittions l'Otan pour faire une alliance, avec Poutine, avec la Chine, avec Cuba et avec un certain nombre de pays d'Amérique du Sud", a-t-il déclaré. "Jean-Luc Mélenchon a encore dit récemment qu'il n'y aurait pas de sortie immédiate de l'Otan au vu du contexte européen. C'est marqué noir sur blanc dans notre programme de la Nouvelle union écologique et sociale", a-t-elle rétorqué.