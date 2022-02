Guerre en Ukraine : Jean-Luc Mélenchon explicite sa position sur la Russie

Avant de quitter l'île, le candidat La France insoumise à la présidentielle a tenu un meeting samedi après midi à Saint-Denis de la Réunion, devant un millier de personnes. Attaqué par une partie de la gauche sur une présumée complaisance à l’égard de Vladimir Poutine, Jean-Luc Mélenchon a tenté de clore le chapitre en consacrant la moitié de son discours à l’Ukraine et en justifiant ses propos antérieurs.

Certes, il a bien dit que la Russie n’envahirait pas l’Ukraine : "C'est vrai, j'ai commis une erreur, mais ce n'est pas par aveuglement. Je me suis référé à ce que disaient les plus hautes autorités de mon pays et j'ai eu tort de les croire !"

"Nous condamnons l'intervention russe"

Deuxième justification : "l'Otan agresseur", disait-il… Mais c’était avant que Vladimir Poutine envahisse l’Ukraine et que Jean-Luc Mélenchon condamne la Russie : "Nous n'avons pas changé de position parce que nous condamnons l'intervention russe. Depuis 2014 je répète sur tous les tons qu'on n'humiliera pas durablement la Russie en continuant à faire avancer l'Otan à toutes ses portes." Et le candidat n'oublie pas de charger Emmanuel Macron et sa gestion de cette nouvelle crise : les sanctions, les menaces militaires.

"Je mets en garde le président de la République contre la tentation du cynisme, de s'agiter dans le rôle qui plaît toujours à un garçon, du grand soldat avec ses arcs et ses flèches." Jean-Luc Mélenchon en meeting à La Réunion

Jean-Luc Mélenchon sait que cette crise internationale pourrait profiter au chef de l'État dans un réflexe légitimiste. Il tente de faire en sorte qu’elle ne lui porte pas, à lui, préjudice.