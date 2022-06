Selon la Constitution, "la présidence de la commission des finances à l'Assemblée nationale revient au groupe le plus important de l'opposition", rappelle le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

La probabilité que le Rassemblement national prenne la tête de la commission des finances à l'Assemblée nationale "me choquerait", mais "la constitution s'impose à nous", a expliqué undi 20 juin sur franceinfo Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

C'est au premier groupe parlementaire de l'opposition que revient la présidence de la commission des finances. Alors que les résultats du second tour des législatives s'affinent, le parti de Marine le Pen semble le mieux placé avec ses 89 députés. Mais ce n'est pas encore joué, car le jeu des alliances avec les divers gauche et des députés ultramarins notamment pourraient permettre à La France insoumise d'espérer obtenir ce poste parlementaire stratégique.

Rien n'est joué

"La Constitution s'impose à nous. Il ne faut jamais jouer avec les éléments constitutionnels", rappelle Marc Fesneau. "Ce n'est pas une question de préférence. Constitutionnellement, c'est le premier groupe d'opposition. La présidence de la commission des finances à l'Assemblée nationale revient au groupe le plus important de l'opposition", précise-t-il.

Le ministre macroniste ne se réjouit pas de cette perspective, mais, selon lui, rien n'est joué : "Quand bien même ça ne me plaise pas, que ce soit le Rassemblement national, ça s'impose à nous, ça s'impose à moi. On verra au moment où les groupes vont se constituer et peut-être qu'il y aura des éléments nouveaux. Non, cela ne me fait pas plaisir, mais la question ce n'est pas le plaisir, la question c'est la Constitution."