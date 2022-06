Résultats des législatives 2022 : de 8 à 89 députés, visualisez la progression historique du Rassemblement national en cartes

L'extrême droite se renforce considérablement dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Pas moins de 89 députés du Rassemblement national ont été élus lors du second tour des élections législatives, dimanche 19 juin. Une percée historique pour le parti de Marine le Pen qui multiplie son score de 2017 par onze et pourra constituer le groupe parlementaire le plus puissant de l'histoire de son mouvement.

Le plafond de verre semble s'être brisé pour le RN qui réussi à faire élire des députés dans de nombreux fiefs : le quart nord-est de la France, l'arc méditerranéen ou encore une partie de l'Aquitaine.

Quatre départements 100% RN

Certains départements français sont particulièrement pourvoyeurs de députés pour le Rassemblement national. Quatre d'entre-eux ont même élu 100% de députés d'extrême droite. Il s'agit de la Haute-Marne, la Haute-Saône, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Le Rassemblement national confirme également sa progression dans le Vaucluse, raflant quatre des cinq circonscriptions dans ce département qui ne comptait qu'un député d'extrême droite. Dans le Var, le RN gagne 7 des 8 circonscriptions, dont la 4e circonscription, où Eric Zemmour avait été éliminé.

"C'est une fulgurante avancée", note le politologue Jean-Yves Camus, avec une implantation du RN "non seulement dans les régions traditionnellement bonnes" pour lui, comme les Hauts-de-France et le sud, mais aussi dans "un arc" qui va de l'Oise, la Somme et l'Aisne jusqu'à l'Aube voire la Haute-Saône, qui sont soit "des zones de très grand péri-urbain de Paris" ou "des départements enclavés, désindustrialisés, oubliés". Le patron par intérim du RN, Jordan Bardella, a salué un "tsunami" pour son mouvement.