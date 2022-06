Résultats des législatives 2022 : Jean-Michel Blanquer, Eric Zemmour... Découvrez quelles personnalités ont été battues dès le premier tour

L'aventure s'arrête là pour eux. A l'instar de l'ex-ministre Jean-Michel Blanquer ou de l'ancien candidat à la présidentielle Eric Zemmour, plusieurs personnalités dont le score était particulièrement surveillé ont été éliminées, dimanche 12 juin, dès le premier tour des élections législatives.

>> Suivez en direct la soirée du premier tour des élections législatives

Dans la quatrième circonscription du Loiret, par exemple, Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Education nationale, a échoué à qualifier la majorité présidentielle au second tour, selon des résultats définitifs. Il est arrivé en troisième position avec 18,89% des suffrages, derrière le candidat de la Nouvelle union populaire écologique et sociale et celui du Rassemblement national. "La campagne a été émaillée d'incidents importants, à plusieurs reprises j'ai été visé par de la violence verbale" et même "physique", a-t-il regretté sur France 2.

Reconquête ! n'a pas conquis les électeurs

Eric Zemmour, président du parti d'extrême droite Reconquête !, a également été éliminé après être arrivé troisième dans la quatrième circonscription du Var, avec 23,19% des suffrages exprimés derrière la député sortante LREM et le RN Philippe Lottiaux. C'est aussi le cas de Guillaume Peltier, transfuge des Républicains qui a rejoint le candidat d'extrême droite durant la présidentielle, éliminé dans la 2e circonscription du Loir-et-Cher.

Francis Lalanne, chanteur et activiste proche des "gilets jaunes", est lui aussi éliminé dans la troisième circonscription de la Charente. Tout comme Gérald Dahan, humoriste investi par la Nupes, dans la troisième circonscription de Charente-Maritime.

Une semaine auparavant, Manuel Valls avait déjà été éliminé dès le premier tour, après avoir été investi par la majorité présidentielle pour représenter les Français de l'étranger en Espagne, au Portugal, à Andorre et à Monaco. C'est un nouveau fiasco pour l'ex-Premier ministre après l'échec de sa candidature aux municipales à Barcelone.