Législatives 2024 : TF1 diffusera le 25 juin un débat entre Gabriel Attal, Jordan Bardella et Manuel Bompard

Ce débat entre le Premier ministre issu de Renaissance, le président du Rassemblement national et le coordinateur de La France insoumise sera animé par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray.

Rendez-vous est pris mardi 25 juin. A cinq jours du premier tour des élections législatives, un débat opposera sur TF1 Gabriel Attal, Jordan Bardella et Manuel Bompard a annoncé mercredi 19 juin la première chaîne française. Ce débat entre le Premier ministre issu de Renaissance, le président du Rassemblement national et le coordinateur de La France insoumise sera animé par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray, selon le journal.

La dissolution surprise de l'Assemblée nationale a imposé une campagne inédite pour les législatives qui auront lieu le 30 juin et le 7 juillet prochain. Après avoir déposé leur candidature dimanche, les candidats ont moins de deux semaines pour convaincre leurs électeurs. A l'approche du scrutin, trois blocs se sont détachés : le Nouveau Front populaire, qui rassemble diverses sensibilités de gauche, la majorité et ses alliées qui se qualifient volontiers d' "arc républicain" face "aux extrêmes" et l'extrême droite, menée par le Rassemblement national, le parti sorti largement vainqueur des élections européennes du 9 juin.