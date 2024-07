Législatives 2024 : qui sont les candidats à la présidence de l’Assemblée nationale ?

Les députés se réuniront jeudi pour voter à bulletin secret et choisir parmi six aspirants au perchoir.

C'est le sprint final pour la course au perchoir. Alors que le Nouveau Front populaire a enfin réussi mercredi à s'accorder sur un candidat commun pour briguer la présidence de l'Assemblée nationale, en la personne du communiste André Chassaigne, six aspirants au poste, de groupes parlementaires différents, sont désormais connus. Les députés se réuniront jeudi 18 juillet, dès 15 heures, pour voter à bulletin secret. Au premier et au second tour, il faut obtenir la majorité absolue des 577 voix pour être élu président de l'Assemblée nationale. Mais un troisième tour à la majorité relative sera sans doute nécessaire, en raison de la composition disparate de l'hémicycle. Franceinfo vous présente les candidats.

André Chassaigne (Nouveau Front populaire)

André Chassaigne, député PCF, à Paris, le 9 juillet 2024. (ALAIN JOCARD / AFP)

Âgé de 74 ans, le candidat du Nouveau Front populaire André Chassaigne est l'un des piliers du Palais Bourbon où il siège depuis 2002 et préside le groupe communiste depuis 2012. Il s'y est notamment investi en faveur de la revalorisation des petites retraites agricoles. Dans sa course au perchoir, il a affirmé à plusieurs reprises qu'il maintiendrait sa candidature jusqu'au bout du scrutin et qu'il ne se retirerait pas au profit d'un autre candidat.

Yaël Braun-Pivet (Ensemble pour la République)

Yaël Braun-Pivet, présidente macroniste sortante de l'Assemblée nationale, au perchoir, le 6 février 2023. (XOSE BOUZAS / HANS LUCAS / AFP)

La présidente sortante de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, est la candidate du groupe Ensemble pour la République (ex-Renaissance) à sa propre succession. Cette ancienne ministre des Outre-Mer a récemment été accusée de collusion avec le RN pour garder son poste, accusation dont elle s'est défendue en dénonçant une polémique "nauséabonde". Elle est par ailleurs soutenue par le parti du MoDem, selon un communiqué du groupe publié mercredi.

Naïma Moutchou (Horizons)

Naïma Moutchou, députée Horizons, à Paris le 8 juillet 2024. (BERTRAND GUAY / AFP)

L'ancienne vice-présidente de l'Assemblée Naïma Moutchou représente Horizons. La députée du Val-d'Oise a été désignée à l'unanimité par les 30 membres de son groupe. Interrogé sur le retrait éventuel de Naïma Moutchou si elle n'arrivait pas en tête devant Yaël Braunt-Pivet, le président du d'Horizons Laurent Marcangeli a éludé la question mercredi. "Moi quand je fais une compétition c'est pour être devant les autres et je vous parlerai de cela demain quand nous aurons les ordres d'arrivée", a-t-il déclaré.

Charles de Courson (Liot)

Charles de Courson, du groupe Liot, à l'Assemblée nationale, le 8 juin 2024. (MAGALI COHEN / HANS LUCAS / AFP)

Le centriste Charles de Courson est le candidat du groupe indépendant Liot. Ce Marnais est le plus ancien député de l'Assemblée nationale, où il est élu depuis 1993. Il a accédé à une exposition médiatique en 2023, lors de la bataille contre la réforme des retraites. Il avait porté la motion de censure transpartisane contre ce texte controversé, qui avait failli renverser le gouvernement.

Philippe Juvin (Les Républicains)

Philippe Juvin, député LR, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à Paris, le 31 mai 2024. (MAGALI COHEN / HANS LUCAS / AFP)

Alors que la députée Annie Genevard était pressentie pour être la candidate des Républicains à la présidence de l'Assemblée nationale, c'est finalement Philippe Juvin qui a été choisi par le groupe de droite, a appris franceinfo mercredi. Ce médecin est président de la fédération LR des Hauts-de-Seine depuis 2016. Il a également été député européen de 2009 à 2019.

Sébastien Chenu (Rassemblement national)

Sébastien Chenu, député RN, à la sortie de l'Assemblée nationale à Paris, le 10 juillet 2024. (BERTRAND GUAY / AFP)

Le député du Rassemblement national Sébastien Chenu est candidat au moins "au premier tour", a annoncé son groupe mercredi, alors qu'il n'a quasiment aucune chance d'obtenir le poste. Après le premier tour, "on verra" si Sébastien Chenu se maintient, a précisé le secrétaire général du groupe Renaud Labaye. Cet élu du Nord était vice-président de l'Assemblée nationale lorsque Yaël Braun-Pivet était présidente.