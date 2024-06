Législatives 2024 : interrogé sur le slogan "Un flic mort : un vote pour le RN en moins", Jean-Luc Mélenchon invoque "le droit de rigoler"

Une petite phrase qui ne passe pas. Jean-Luc Mélenchon a invoqué "le droit de rigoler" au sujet du slogan "Un flic mort : un vote pour le RN en moins", photographié et posté sur les réseaux sociaux après la manifestation contre l'extrême droite du 15 juin à Paris. Invité sur le plateau du 1945 sur M6, jeudi 27 juin, le leader de la France insoumise était interrogé sur cette pancarte par le journaliste Xavier de Moulins, ainsi que sur le slogan "Tout le monde déteste la police", parfois visible dans les cortèges.

"C'est absurde, on a le droit de rigoler non ? Pas sur la mort des gens, mais quand des gamins disent...", a répondu Jean-Luc Mélenchon, interrompu par une intervention du journaliste : "C'est pas drôle."

A trois jours du premier tour des élections législatives anticipées, cette sortie a suscité l'indignation dans le camp de la majorité présidentielle et à l'extrême droite. "Jean-Luc Mélenchon et l'extrême gauche une nouvelle fois dans l'infâme et dans la haine des forces de l'ordre. Comment les électeurs de gauche sincères peuvent accepter cela ? Cracher sur le cercueil de nos policiers et de nos gendarmes pour quelques voix… à vomir", a posté sur le réseau social X le ministre de l'Intérieur et candidat aux législatives dans la 10e circonscription du Nord, Gérald Darmanin.

Le fondateur de LFI jugé trop clivant à gauche

"Jean-Luc Mélenchon a considéré hier, très tranquillement, qu'il était 'rigolo' de dire dans un slogan : 'Un flic mort = un vote pour le RN en moins'. Qu'il puisse demain être Premier ministre de la France, c'est terriblement inquiétant", a réagi sur le plateau de CNews la députée du Rassemblement national (RN) Marine Le Pen.

L'ancien policier Matthieu Valet, désormais eurodéputé RN, s'est lui aussi insurgé sur X : "Non Jean-Luc Melenchon vous n'avez pas le droit d'insulter et de vous moquer des policiers et gendarmes morts pour la France."

Au sein du Nouveau Front populaire, les socialistes, les communistes et les Ecologistes souhaitent une mise en retrait du fondateur de La France insoumise, jugé trop clivant par beaucoup, même à gauche. Le triple candidat à la présidentielle, fort de ses 22% en 2022, se contente pour l'instant de dire qu'il ne s'"élimine" pas, mais ne s'"impose" pas non plus pour le poste de Premier ministre en cas de victoire de l'alliance de la gauche aux législatives anticipées.