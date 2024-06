Législatives 2024 : horaires des bureaux de vote, procuration, candidats... Tout ce qu'il faut savoir sur le premier tour des élections

Au terme d'une campagne éclair, l'heure du vote approche. Vingt-et-un jours après la dissolution de l'Assemblée nationale, annoncée le 9 juin par Emmanuel Macron, les Français vont élire leurs 577 députés lors des élections législatives anticipées. Le premier tour est organisé dimanche 30 juin et le second se tiendra le 7 juillet. Précipité par le revers électoral du camp présidentiel aux élections européennes, ce scrutin va déterminer la composition de l'hémicycle et, par ricochet, la couleur politique du futur gouvernement. Voici toutes les informations à avoir en tête avant d'aller voter.

Comment fonctionne cette élection ?

Les 49,3 millions de Français inscrits sur les listes électorales, selon l'Insee, sont appelés à voter dimanche pour le premier tour des élections législatives, afin de choisir 577 députés. Elus pour un mandat de cinq ans, ils siégeront à l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement. Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, qui a lieu dans 577 circonscriptions. Elles sont réparties en France hexagonale, en Corse et dans les territoires d'outre-mer. Onze circonscriptions sont aussi allouées aux Français habitants à l'étranger. Dans chaque circonscription, les candidats se présentent avec un suppléant.

Comment et quand s'organise le second tour ?

Les candidats peuvent être élus dès le premier tour, à condition d'obtenir plus de 50% des suffrages représentant 25% des inscrits (et non pas des votants). Dans les circonscriptions où aucun candidat n'est élu dès dimanche, un second tour sera organisé dimanche 7 juillet. Les candidats qualifiés pour ce second tour sont les deux arrivés en tête, ainsi que les candidats suivants ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à 12,5% des électeurs inscrits. Cela signifie qu'il est possible de retrouver trois, voire quatre candidats au second tour dans certaines circonscriptions. Le candidat qui recueille le plus de voix est ensuite élu. En cas d'égalité du nombre de voix, c'est le candidat le plus âgé qui devient député.

A quelle heure ouvrent et ferment les bureaux de vote ?

Dans l'Hexagone, en Corse, à La Réunion, Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et pour les Français de l'étranger (hors continent américain et Caraïbes), les bureaux de vote ouvrent à 8 heures dimanche et ferment à 18 heures (heure locale). Ils sont ouverts jusqu'à 19 heures dans de nombreuses grandes villes, comme Lille et Rennes, et jusqu'à 20 heures à Paris, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Montpellier ou encore Marseille. Pour connaître les horaires d'ouverture de votre bureau de vote, renseignez-vous auprès de votre mairie.

Dans certains territoires, le vote a eu lieu. C'est le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Polynésie française, et dans les bureaux des ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain. Quant aux Français de l'étranger qui ont opté pour le vote par internet, ils ont déjà fait leur choix, entre mardi midi et jeudi midi, heure de Paris.

Comment savoir si je suis bien inscrit sur les listes électorales ?

Si vous avez la nationalité française et que vous avez fait votre recensement citoyen à 16 ans, vous avez été automatiquement inscrit, à vos 18 ans, sur les listes électorales de votre commune de recensement. Si vous avez un doute, ou que vous avez déménagé, vous pouvez vérifier votre inscription sur le site Service-Public.fr. Vous obtiendrez le numéro de votre bureau de vote et son adresse. Si vous n'avez pas signalé de changement d'adresse, il est possible que vous deviez aller voter dans le bureau de vote auquel votre ancien domicile est rattaché. Il est trop tard pour s'inscrire sur les listes électorales, comme pour changer de bureau de vote.

Est-ce encore possible de faire une procuration ?

Il n'y a pas de date limite pour établir une procuration. Techniquement, vous pouvez la faire jusqu'au jour du scrutin, pour demander à un autre électeur de voter à votre place dans le bureau de vote où vous êtes inscrit. Il est toutefois recommandé de s'en occuper le plus tôt possible "en raison des délais d'acheminement et de traitement", précise le ministère de l'Intérieur.

Vous pouvez la faire en remplissant un formulaire papier, imprimable ou disponible dans les bureaux de police, de gendarmerie, et les tribunaux judiciaires.

à lire aussi Législatives 2024 : tout ce qu'il faut savoir sur le vote par procuration

Il est aussi possible d'effectuer la démarche en ligne, via le site maprocuration.gouv.fr. Si vous avez déjà fait vérifier votre identité en mairie via la plateforme France Identité, la procédure peut être 100% numérique. Autrement, il faudra ensuite vous déplacer au commissariat, en gendarmerie, au consulat ou à l'ambassade pour valider votre procuration.

Jeudi, à trois jours du premier tour, le ministère de l'Intérieur comptabilisait plus de 2,1 millions de procurations. C'est plus du double par rapport aux élections législatives de 2022, où 1 021 350 procurations avaient alors été établies.

De quoi ai-je besoin pour voter ?

Vous n'avez pas besoin de votre carte d'électeur. Il est en revanche obligatoire de présenter une pièce d'identité, au choix : carte d'identité, passeport, permis de conduire, carte vitale ou tout autre document listé sur le site du gouvernement.

Combien de candidats sont en lice ?

Il y a au total 4 009 candidats qui se présentent dans les 577 circonscriptions françaises. Ce nombre n'a jamais été aussi bas depuis presque trente ans. Entre l'alliance des partis de gauche et les délais restreints pour présenter des candidats, on compte 2 280 aspirants députés de moins pour ces élections qu'en 2022. Il y a en outre moins de femmes candidates qu'en 2022.

à lire aussi INFOGRAPHIE. Elections législatives 2024 : visualisez la chute du nombre de candidats depuis 1988

Pour connaître les candidats en lice dans votre circonscription, vous pouvez utiliser le moteur de recherche par adresse de franceinfo.

Quand connaîtra-t-on les résultats ?

Aucune estimation ou résultat ne peut être communiqué avant dimanche à 20 heures, l'heure de fermeture du dernier bureau de vote. Les résultats, par circonscription, seront transmis par le ministère de l'Intérieur à partir de cette heure au fur et à mesure des dépouillements des 577 circonscriptions. Les médias et instituts de sondages publieront également à partir de 20 heures les premières estimations du rapport de force entre les différents partis. Ce sera le cas de franceinfo, qui diffusera aussi une projection du futur hémicycle grâce à une estimation Ipsos-Talan pour France Télévisions, Radio France, France 24, RFI et LCP.