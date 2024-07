Législatives 2024 : comment l'écologiste Marine Tondelier s'est imposée comme "une nouvelle tête à gauche" durant la campagne

Hier soir, à 22h30, nous avons allumé la flamme de l'espoir et proclamé l'unité contre l'extrême droite.



Avec @Fabien_Roussel, @mbompard et @faureolivier, avons lancé Le #FrontPopulaire Écologique et Social !



On a besoin de vous !

Pour l’union pour la victoire ! pic.twitter.com/UOrsOn9pDA