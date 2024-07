Législatives : "Il va falloir agir selon nos principes" déclare Sandrine Rousseau

La députée de la 9ème circonscription de Paris, Sandrine Rousseau, était l'invitée des “4 Vérités” sur France 2, mercredi 3 juillet.

Réélue au premier tour des législatives, la candidate écologiste et membre du Nouveau Front populaire, Sandrine Rousseau, présente dans la matinale de France 2, évoque les enjeux du second tour. Un scrutin qui pourrait alors envoyer le Rassemblement national et Jordan Bardella à Matignon. "Nous sommes dans un moment compliqué et historique, et la situation évolue de jour en jour. Il va falloir que nous agissions selon des principes". Avant d’ajouter : "Je remercie tous les désistements qui ont eu lieu face au RN".

"On a passé un cap"

Pour l’élue, bien que la dissolution prononcée par le chef de l’État soit très "légère", la situation commence à atterrir et "on a passé un cap". Pour Sandrine Rousseau, cette dissolution reste néanmoins préoccupante car elle a été réalisée le soir des élections européennes alors que "l’extrême droite était à 40%", face à une majorité présidentielle en difficulté. La députée parisienne estime que "ce n’était pas le moment de la faire".