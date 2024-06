Le président de LR était devant le siège de LR, mardi, pour commenter son accord électoral avec l'extrême droite. L'élue est alors venue à sa rencontre pour lui reprocher sa décision.

Echange tendu entre Eric Ciotti et Sandrine Rousseau. Le patron de LR était en train de commenter sa décision de nouer un accord électoral avec le RN, mardi 11 juin, devant un parterre de journalistes réunis devant le siège des Républicains à Paris. C'est alors que l'élue écologiste s'est approchée de lui pour l'interpeller sur ce ralliement électoral. "Honte à vous M. Ciotti, honte à vous, vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre façade", s'est indignée Sandrine Rousseau en référence au logo du parti Les Républicains, avant de lui poser la main sur le bras. "Votre diatribe m'honore, madame", s'est contenté de lui répondre Eric Ciotti.

En acceptant la main tendue par l'extrême droite, le président de LR a créé la surprise au sein même de sa formation. Plusieurs cadres, dont le président du Sénat, Gérard Larcher, et le chef de file des députés LR, Olivier Marleix, ont immédiatement réclamé sa démission. "Mon mandat, je le tiens des militants, et seuls les militants pourraient me l'enlever. Je le dis très clairement et je ne céderai pas à ce genre de décision ou de propos", a martelé le député des Alpes-Maritimes. "Je suis président et je reste président des Républicains."