Législatives 2022 : "On va chercher les voix avec les dents", assure le président de LR Christian Jacob, citant Jacques Chirac

Pendant que la gauche s'organise, la droite, aussi, commence sa campagne de terrain pour les législatives. Les Républicains, alliés avec l'UDI et le parti "Les centristes", sont en mauvaise posture, encore sous le choc du score de leur candidate, Valérie Pécresse, au premier tour de l'élection présidentielle.

Alors, face à l'union des gauches en vue du scrutin des 12 et 19 juin prochains, "Les voix, on va les chercher avec les dents" a lancé le président de LR, Christian Jacob, mercredi soir, lors de l'inauguration d'un local de campagne à Chaville, dans les Hauts-de-Seine.

Ici, le logo des Républicains figure en bonne place sur l'affiche de Cécile Richez. Ce n'est pas le cas dans toutes les circonscriptions. Fière d'incarner la droite, la candidate répète qu'elle n'est pas "Macron-compatible". Une clarté saluée par François Baroin, venue la soutenir : "S'il y a des candidats de qualité, enracinés, qui incarnent une relève, qui sont fidèles à leurs valeurs, les gens sauront remercier et reconnaître ceux qui n'auront pas changé d'adresse", assure-t-il. Comprenez, donc, ceux qui restent fidèles à LR, contrairement aux "opportunistes" tels qu'Edouard Philippe ou Bruno Le Maire.

"Tout est possible à l'Assemblée"

Ces derniers en prennent d'ailleurs pour leur grade, dans la bouche du président du parti, venu motiver les militants à coup de citation de Jacques Chirac. "Quand il disait 'On va chercher les voix avec les dents', ça veut dire que, dans une campagne, on se bat à fond, on n'est pas dans la demi-mesure. C'est la détermination qui est la nôtre", insiste Christian Jacob. Avant d'appeller les militants à ne pas se laisser déstabiliser par l'union de la gauche qui se prépare : "La réalité, c'est quand on additionne toutes les forces de gauche, en aucun cas, ça ne peut faire une majorité. Ce qui veut donc dire que tout est possible à l'Assemblée".

Et n'allez pas rappeler les résultats de la présidentielle à celui qui est aussi député LR de Seine-et-Marne : c'est une nouvelle campagne qui commence, dit-il, il veut croire que cette fois les Français ne voteront pas "par défaut", mais bien pour leurs convictions.

Invité de France inter, jeudi matin, Christian Jacob a ainsi rejeté toute alliance possible avec quel que parti que ce soit, refusant "les manoeuvres politiciennes". "Nous allons aux législatives sur nos couleurs, nous sommes là pour représenter les territoires qui sont les nôtres", a-t-il indiqué, réaffirmant "l'indépendance" de son parti dans cette campagne, dont l'objectif est "d'avoir le maximum de députés", "au-delà" des 100 que comptent actuellement les Républicains.