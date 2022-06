Législatives 2022 : "Je ne vais plus énormément au lycée", avoue Raphaëlle Rosa, 18 ans, la plus jeune candidate des élections

Depuis les épreuves de spécialité du baccalauréat, début mai, Raphaëlle Rosa l'avoue, elle sèche parfois les cours : "Je ne vais plus énormément au lycée, je me concentre à fond sur la campagne. Après, j'ai la chance d'avoir des professeurs très compréhensifs". L'élève de terminale est, depuis le 10 avril, la candidate investie par Les Républicains pour les élections législatives dans la 8e circonscription de Moselle."Je me tiens quand même un peu à jour sur le programme et sur ce que font mes camarades de classe, ajoute-t-elle. Mais je me concentre vraiment sur les déplacements sur la circonscription, les porte à porte, collage d'affiches, boitage, tractage, etc. Parce que c'est la dernière ligne droite, il faut tout donner.

"J'ai la chance aussi d'avoir des parents compréhensifs qui me laissent faire l'école buissonnière." Raphaëlle Rosa, candidate LR en Moselle à franceinfo

La lycéenne qui vit chez ses parents rentre tard tous les soirs pour défendre son programme sur son terrain, la vallée de la Fensch. Ce soir-là elle rend, par exemple, visite aux équipes de la salle de musiques actuelles Le Gueulard, à Nilvange, un village près de Thionville. "Vous avez quoi comme projet en attente?", demande Raphaëlle Rosa, désireuse d'afficher son soutien au monde de la culture.

"Moi aussi je passe mon bac"

La candidate LR ne manque pas d’encouragements, y compris hors de son camp politique. "Bravo ! Ce qu'elle fait cette jeune, il faut lui tirer son chapeau et elle a tout mon soutien, même si c'est une adversaire politique", salut Guy, un militant de la majorité présidentielle, soutien du député sortant Modem Brahim Hammouche. Mohamed, qui milite lui aussi pour LREM, ne cache pas son enthousiasme :"En plus de ça, elle aura plus de capacité à amener des jeunes que nous. Je pense qu'ils iront plus facilement voter."

À la Nupes, l'alliance de gauche, la candidate Céline Léger juge sa concurrente courageuse mais pour Virgilio, un jeune militant insoumis, Raphaëlle Rosa ne représente pas la jeunesse. Lui aussi a 18 ans : "Moi aussi, je passe mon bac, mais en même temps, je travaille à McDo en job étudiant 12h semaine depuis maintenant neuf mois, parce que je n'ai pas les moyens de faire autrement pour payer mon permis. C'est la seule solution et malheureusement, il y a beaucoup plus de jeunes qui viennent travailler. Maintenant, ça commence dès seize ans."

Pour le candidat RN, Laurent Jacobelli, ce n’est pas un hasard si cette candidate a été choisie pour cette circonscription où s'affrontent huit candidats : "Je pense qu'elle n'y croit pas elle même. Et puis, il faut le dire, je crois que Les Républicains ont abandonné cette élection."

"Ils ont mis une candidate pour faire la parité et pour avoir le financement. Ils ne pensent pas une seconde conquérir cette circonscription." Laurent Jacobelli, candidat RN à franceinfo

Et quelque soit le résultat du premier tour, Raphaëlle Rosa ne fera pas campagne pour le deuxième tour : mercredi, elle passe les épreuves de philosophie du bac.