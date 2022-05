Bac 2022 : 523 199 lycéens attendus pour les premières épreuves de spécialité, après deux années perturbées par le Covid

C'est parti pour le bac 2022. Pour la première fois, les épreuves écrites de spécialité se tiennent, en fonction des matières, du mercredi 11 au jeudi 13 mai en métropole, La Réunion, Antilles-Guyane, et du 18 au 20 mai pour Mayotte. "Selon les spécialités, ces épreuves sont complétées par des épreuves orales ou d’évaluation des compétences expérimentales", précise le ministère de l'Education nationale. Les candidats du réseau de l'enseignement français à l’étranger composeront sur ces mêmes dates pour cette session.

Parmi les spécialité les plus choisies, les Mathématiques, en tête, rassembleront 142 730 candidats, contre 136 466 en Sciences économiques et sociales (SES) ou 106 994 en Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP). Selon un communiqué du ministère de l'Education nationale, 523 199 candidats sont attendus aux épreuves (dont 7 762 en candidats libres), avec 381 221 candidats pour la voie générale et 141 978 candidats pour pour la voie technologique. Un peu plus de 45 000 correcteurs seront mobilisés.

Des résultats connus début juillet

Les épreuves de spécialité, nées de la réforme du baccalauréat décidée par le ministre Jean-Michel Blanquer, encore jamais organisées, ont été reportées de deux mois. Elles ne sont donc pas prises en compte dans Parcoursup, la plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur, et donc dans les dossiers examinés par les établissements auxquels ont candidaté les futurs bacheliers. À la place, les dossiers indiqueront les moyennes de spécialités sur les trois trimestres de Première et les deux premiers de Terminale. Contrairement à ce qui était intialement prévu, les élèves connaîtront leurs notes à ces épreuves en même temps que le reste de leurs résultats du bac, début juillet.

En 2020, les lycéens de Terminale avaient obtenu, ou pas, leur baccalauréat sur la base de leurs notes en contrôle continu. A cause de la pandémie, les épreuves avaient été annulées. En 2021, le contrôle continu avait encore représenté l'essentiel de la note finale de l'examen. La philosophie avait été la seule épreuve écrite, avec le français en Première.