Législatives 2022 : Aurore Bergé élue présidente des députés LREM au premier tour d'un vote interne

La députée, qui a longtemps bataillé pour obtenir un poste clé dans la majorité, est une macroniste "clivante" et offensive dans les médias, issue de la droite.

Elle est élue dès le premier tour. La députée des Yvelines Aurore Bergé a été désignée, mercredi 22 juin, présidente du groupe Renaissance (ex-LREM) lors d'un vote interne, face à trois autres candidats, selon le groupe parlementaire. Le groupe LREM, rebaptisé Renaissance, compte quelque 170 membres, dont un tiers environ de nouveaux députés, et a pour alliés les MoDem et Horizons.

Issue de LR, Aurore Bergé, 35 ans, l'a emporté par 88 voix contre 29 à Guillaume Vuilletet, 25 à Rémy Rebeyrotte, et 11 à Stella Dupont. Ancienne présidente déléguée du groupe, elle succède à Christophe Castaner, qui a échoué dans les urnes dimanche.

"Grande fierté" et "grande responsabilité"

Devant la presse, Aurore Bergé a dit sa "grande émotion", sa "grande fierté" et son sentiment de "grande responsabilité". "Je tends la main aux républicains de droite comme de gauche pour venir en responsabilité voter ce qui peut changer la vie des gens", a plaidé la cheffe de file, citant le paquet de mesures pour le pouvoir d'achat devant être approuvé cet été. Le contexte politique difficile est "peut-être une opportunité historique pour montrer ce que nous on vaut", a ajouté la députée au sujet de la majorité.

Le groupe a fait une photo de famille sur les marches du Palais Bourbon et devait ensuite déjeuner sur une péniche. Des ateliers de formation suivront dans l'après-midi, avant une forme de primaire pour désigner un candidat unique de la majorité au perchoir, en remplacement de Richard Ferrand, battu aussi dimanche.

Du côté d'Horizons, le groupe de l'ex-Premier ministre Edouard Philippe, c'est Laurent Marcangeli, député de la première circonscription de Corse-du-Sud, seul candidat en lice, qui a été élu à l'unanimité président du groupe, a appris franceinfo de source parlementaire. Il sera secondé par la députée du Val-d'Oise Naïma Moutchou tandis que Frédéric Valletoux est confirmé porte-parole.