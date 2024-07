Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie, porte plainte après avoir reçu un message raciste

Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie, porte plainte après avoir découvert un message raciste à son égard sur le site de la région, rapporte France Bleu Occitanie jeudi 4 juillet.

Le message, signé d'un certain Roland, indique : "Si tu n'es pas content, tu retournes dans ton pays et tu laisses les grandes personnes décider, toi tu dégages. Si les gens votent pour le RN, il y a une raison. Ici c'est la France, vous n'êtes pas chez vous". Kamel Chibli est né et a grandi en Ariège dans une famille marocaine ouvrière, arrivée en France dans les années 60.

Voilà le message que je reçois via le site de la région @Occitanie assez triste de découvrir ce genre de message raciste et haineux, je suis fier d’être français et la france est mon pays et personne ne me l’enlèvera même pas les trolls du RN. J’aime mon pays, j’aime ses valeurs pic.twitter.com/RBrMh51zwZ — Chibli Kamel (@kamelchibli) July 1, 2024

"Assez triste de découvrir ce genre de message raciste et haineux, je suis fier d'être Français et la France est mon pays et personne ne me l'enlèvera même pas les trolls du RN. J'aime mon pays, j'aime ses valeurs", réagit l'élu sur X. Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, lui apporte son soutien, dénonçant un "racisme désormais décomplexé".