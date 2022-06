En images Résultats des législatives de 2022 : un revers électoral pour Emmanuel Macron qui s'affiche à la une de la presse

Dans la presse régionale, nationale comme étrangère, le second tour des législatives est présenté comme un échec sans précédent pour le président réélu. Une question revient : la France va-t-elle être ingouvernable ?

"Séisme", "gifle", "impasse"… Au lendemain du second tour des élections législatives, lundi 20 juin, les titres en une de la presse disent la lourde sanction infligée par les électeurs à Emmanuel Macron et à sa majorité présidentielle sortante. Une majorité désormais fragilisée, dans un paysage politique chamboulé notamment par la poussée du Rassemblement national à l'Assemblée.

>> Législatives 2022 : suivez notre direct au lendemain du second tour

Libération, quotidien de gauche, titre sur "la gifle" donnée par les électeurs au chef de l'Etat, qui comptait sur ces élections pour asseoir sa nouvelle majorité et avoir ainsi les coudées franches pour mener les réformes qu'il souhaite entreprendre. L'Opinion, journal économique à tendance libérale, choisit le même qualificatif, évoquant lui aussi une "gifle politique" et décrivant une majorité "sonnée" par la perte de son hégémonie.

Choc RN, percée nupes, chute de la macronie : la gifle



Première édition de la une de Libé : https://t.co/Y5ifiZpo8H#législatives2022 #législatives pic.twitter.com/mxVKpKZo5R — Libération (@libe) June 19, 2022

Le journal La Marseillaise fait sa une sur un Emmanuel Macron "désavoué". Face à un chef de l'Etat qui a perdu sa majorité absolue, Le Télégramme choisit de titrer sur "l'impasse" politique dans laquelle il se trouve.

La Une de La Marseillaise en kiosques ce lundi 20 juin 2022 avec 16 pages résultats #législatives

Pour vous abonner en ligne, c'est par ici

➡️ https://t.co/0E3LOtkXZO pic.twitter.com/gQoMBsVeR1 — La Marseillaise (@lamarsweb) June 19, 2022

Ce résultat, qui fait trembler la majorité présidentielle, est qualifié de "séisme" par Les Echos comme par Var-Matin.

A la une de votre journal ce lundi 20 juin. pic.twitter.com/dX2G4BuShy — Var-matin (@Var_Matin) June 19, 2022

Une France "ingouvernable"

Nombreux sont les quotidiens, comme Le Parisien et La Montagne, qui s'interrogent sur la manière dont le président de la République va pouvoir gouverner durant les cinq prochaines années avec un Hémicycle aussi divisé. Le constat s'impose : "Emmanuel Macron aura besoin de trouver des alliés pour gouverner la France."

La une du journal du lundi 20 juin https://t.co/0b7FCe2C1c pic.twitter.com/t7OZSB5HAD — Le Parisien | la une (@leparisien_une) June 20, 2022

Bonjour, à la une de ce lundi, Vincent Descoeur (69,02 %) pour Aurillac et Jean-Yves Bony (70,65 %) pour Saint-Flour-Mauriac, ont été élus haut la main au second tour des Législatives. Emmanuel Macron devra composer pour éviter la paralysie du quinquennat. #cantal #aurillac pic.twitter.com/0XQCjEdcqY — La Montagne Aurillac (@lamontagne_15) June 20, 2022

Alors que les députés Les Républicains se retrouvent en position de faiseurs de majorité pour le camp présidentiel, L'Est républicain choisit lui aussi de titrer sur le principal enjeu de la prochaine législature : "Macron doit trouver une majorité".

Le chef de l'Etat se retrouve mis "à l'épreuve d'une France ingouvernable", avance même le quotidien de droite Le Figaro.

«À l'épreuve d'une France ingouvernable», la une du Figaro de ce lundi 20 juin 2022.



«Saut dans l'inconnu», retrouvez l'éditorial d'@abrezet

⤵https://t.co/a0PoFsr6cg pic.twitter.com/sUPTw4HuG4 — Le Figaro (@Le_Figaro) June 19, 2022

Une élection scrutée par la presse étrangère

Ce scrutin national a été suivi de près par la presse internationale. Emmanuel "Macron perd la majorité absolue", écrit sobrement le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung (article en allemand). "Macron perd des sièges à gauche et à l'extrême droite", confirme le Guardian (article en anglais). Le quotidien britannique consacre cependant une bonne partie de sa une à la plus grosse grève de cheminots que le Royaume-Uni traverse depuis plus de trente ans.

Guardian front page, Monday 20 June 2022: Anger as ministers refuse to join last-ditch effort to halt rail strikes pic.twitter.com/v5TV1LIuFP — The Guardian (@guardian) June 19, 2022

Emmanuel "Macron s'apprête à perdre son emprise sur le pouvoir", annonce le quotidien britannique The Independent (article en anglais). En Espagne, la presse est très occupée à couvrir le scrutin législatif national. Un pied de page est tout de même consacré à l'Hexagone avec ce constat d'El Mundo (article en espagnol) : "Macron perd la majorité absolue et Le Pen devient la troisième force".