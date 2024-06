Dissolution de l'Assemblée nationale : l'agence de notation Moody's souligne un risque pour la note de la France

La situation politique en peut-elle déstabiliser l'économie française ? La dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par Emmanuel Macron "accroît les risques" concernant la maîtrise budgétaire de la France, et donc sur sa note, a estimé Moody's lundi 10 juin. L'agence de notation classe pour l'instant la France Aa2 avec perspective stable, un cran au-dessus des autres agences Fitch et S&P, qui la placent à AA-.

Le parti vainqueur des élections anticipées des 30 juin et 7 juillet "n'aura probablement pas de majorité absolue", relève Moody's, puisqu'il faudrait à la majorité "une quarantaine de sièges supplémentaires", et au Rassemblement national "plus de 200". L'agence de notation souligne les risques de multiplication des motions de censure lors de la prochaine législature, et y voit "un risque accru d'instabilité politique, d'autant que l'Assemblée nationale ne peut pas être dissoute dans sa première année".

Une telle instabilité "engendre un risque de crédit", souligne Moody's, alors que le gouvernement a déjà dû réviser en forte hausse ses prévisions de déficit public pour 2024 et 2025, tout en maintenant sa prévision d'un retour à 3% du PIB en 2027. "Compte tenu de l'instabilité du paysage politique, il est tout à fait possible que ces objectifs soient abandonnés, malgré la probable pression de la Commission européenne" pour que la France soit en ligne avec les règles budgétaires de l'UE, estime Moody's.