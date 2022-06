Chauffeur livreur, matelot, boxeur... Ces députés aux métiers que l'on n'a pas l'habitude de voir à l'Assemblée

Parmi les 577 députés élus aux législatives, 302 n'occupaient pas de siège dans l'Assemblée sortante. Et parmi les novices, certains exercent des professions inattendues. Echantillon non exhaustif.

Au-delà de Rachel Keke, la femme de ménage élue dans la 7e circonscription du Val-de-Marne, face à l'ex-ministre des Sports Roxana Maracineanu, d'autres nouveaux députés exercent des métiers que l'on n'a pas l'habitude de croiser au Palais-Bourbon. Car du point de vue des catégories socio-professionnelles représentées parmi les élus, ce sont les cadres de la fonction publique (75 députés), devant les cadres administratifs et commerciaux d'entreprise (66) et les professions libérales (58), qui restent les plus représentés.

Rachel Keke fera partie des nouveaux députés de la Nupes qui vont compter, elle qui s'est dite prête à "faire trembler l'Assemblée". Et elle n'est pas la seule à avoir exercé dans le secteur du nettoyage. Lisette Pollet, 54 ans, élue dans la 2e circonscription de la Drôme, a été salariée d'Elior (où elle a été déléguée CFDT du personnel) puis de Sodexo, où elle a exercé le poste de cheffe d'équipe. Elue conseillère régionale, elle se consacrait depuis novembre 2021 à la politique. Elle rejoint les députés du futur groupe Rassemblement national.

Sébastien Delogu, lui, est le nouveau député Nupes de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône. Il a été chauffeur de taxi pendant neuf ans et s'est engagé dans la grève de sa profession contre Uber, en 2016. Il a rejoint La France insoumise en 2017 et il se défend de l'étiquette de "chauffeur attitré de Jean-Luc Mélenchon" : "Je ne suis pas un chauffeur, je suis un militant avant tout", confie-t-il.

Jorys Bovet, lui, est bien chauffeur. Chauffeur-livreur, plus exactement. A 29 ans, ce novice en politique engagé pour le RN est élu député de la 2e circonscription de l'Allier.

Autre profil inattendu : celui d'Antoine Villedieu. A 33 ans, le nouveau député RN de la 1re circonscription de Haute-Saône a déjà une carrière professionnelle derrière lui : en boxe anglaise et surtout en MMA, où "Nino" est double champion du monde WFC. Devenu fonctionnaire de police à Besançon, il est délégué départemental du RN depuis mai 2020.

Le nouveau député de la 5e circonscription de l'Isère ne porte pas les mêmes couleurs et a été élu pour la Nupes : Jérémie Iordanoff, 39 ans, est artiste peintre abstrait. Il est aussi secrétaire national adjoint d'Europe Ecologie Les Verts depuis 2019.

Pompier, producteur de pommes bio, agente de maintenance...

Dans la 3e circonscription du Haut-Rhin, c'est un pompier, qui entre à l'Assemblée. Didier Lemaire, 46 ans, l'a emporté sous la bannière d'Horizons de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe. Il est l'un des vice-présidents de la communauté de communes du Sundgau.

Sur les bancs de la majorité présidentielle, on trouvera un producteur de pommes bio, Éric Martineau, 54 ans, élu sous l'étiquette Ensemble-MoDem dans la 3e circonscription de la Sarthe.

Un peu plus à l'ouest, en Ille-et-Vilaine, Mathilde Hignet, 29 ans, est ouvrière agricole en ferme biologique après avoir travaillé dans un Ehpad. Elle est élue députée Nupes de la 4e circonscription.

Pierrick Berteloot, 23 ans, est matelot pour une compagnie qui assure les liaisons Transmanche. Il était aussi conseiller municipal RN à Bourbourg, près de Dunkerque, et conseiller régional des Hauts-de-France. Il est désormais députe de la 15e circonscription du Nord.

Dans l'Eure, c'est une agente de maintenance, Katiana Levavasseur, 52 ans, qui s'est imposée dans la 2e circonscription. Elle assure qu'elle défendra "l'emploi des petites mains de France, qui comme moi se lèvent de bonne heure le matin". Elle est conseillère municipale RN du Neubourg.

La nouvelle députée de la 5e circonscription de l'Hérault, Stéphanie Galzy, 41 ans, travaille à la Banque Postale, où elle contractuelle depuis quelques mois. Elle qui a continué à travailler pendant la campagne a prévu de démissionner pour exercer son mandat.