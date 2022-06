Cartes Résultats des législatives 2022 : découvrez dans quelles circonscriptions Ensemble !, la Nupes, le RN et LR se sont qualifiés pour le second tour

Résultats des législatives 2022 : découvrez dans quelles circonscriptions Ensemble !, la Nupes, le RN et LR se sont qualifiés pour le second tour

Quelle est la répartition des principales forces politiques françaises ? Un duo de tête a sorti son épingle du jeu, dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives. Il s'agit de la majorité présidentielle, Ensemble !, et de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) qui ont récolté respectivement 25,75% et 25,66% des suffrages. Le Rassemblement national et la droite arrivent troisième et quatrième. Mais derrière ces tendances nationales, des rapports de forces locaux se dessinent.

>> Découvrez les résultats du premier tour des élections législatives dans votre circonscription

La majorité présidentielle a qualifié l'un de ses candidats dans 417 circonscriptions sur 577, dont la moitié arrive en tête du premier tour, principalement dans l'ouest de la France. L'alliance macroniste perd ainsi une centaine de qualifications par rapport à 2017 et se retrouve bien moins souvent à la première place.

La Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) a réussi son pari. L'alliance de la gauche et des écologistes décroche un ticket pour le second tour dans 380 circonscriptions, notamment dans le centre et les grandes zones urbaines françaises. Aucun candidat de gauche n'a été étiqueté Nupes par le ministère de l'Intérieur en Corse et dans les Outre-mer. A titre de comparaison, les différentes forces de gauche (PS, LFI, PCF, EELV) n'avaient réussi à qualifier que 146 candidats au second tour des élections législatives de 2017.

Le Rassemblement national a réalisé un tour de force. Le parti d'extrême droite s'est hissé au second tour des élections législatives 2022 dans 208 circonscriptions, principalement dans le nord-est du pays. C'est près de deux fois plus qu'en 2017. Mieux, le parti de Marine Le Pen, qui n'arrivait en tête que dans une vingtaine de circonscriptions en 2017, a décroché cette fois la première place dans 110 territoires.

La droite voit ses fiefs s'évaporer. Les Républicains, l'UDI et les candidats divers droite ne se sont qualifiés que dans 91 circonscriptions lors du premier tour des élections législatives 2022. C'est beaucoup moins qu'en 2017, quand les différentes forces de droite occupaient plus de 300 circonscriptions au second tour.