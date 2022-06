Carte Résultats des législatives 2022 : visualisez la dégringolade de la droite depuis 2012

En dix ans, Les Républicains, l'UDI et les divers droite ont divisé par cinq leur nombre de candidats qualifiés au second des élections législatives.

La droite disparaît peu à peu de la carte de France. En dix ans, les candidats des Républicains, de l'UDI et divers droite ont vu leur score fondre au premier tour des élections législatives. Après avoir obtenu 34,66% des suffrages en 2012, puis 21,57% en 2017, la droite a dû se contenter de 13,62% des voix dimanche 12 juin. Conséquence directe : la droite ne se qualifie pour le second tour que dans 91 circonscriptions – contre 320 en 2017 et 510 en 2012.

La droite peux tout de même compter sur quelques fiefs dans lesquels ses candidats arrivent à se maintenir. Ils sont même une cinquantaine à se hisser en tête au premier tour. "Ils peuvent sauver les meubles, mais ils auront quand même beaucoup moins de députés qu'avant, ils risquent de perdre la moitié de leurs effectifs [une centaine de députés lors de la dernière législature]", analyse le politologue Pascal Perrineau, interrogé par franceinfo. Avec entre 50 et 80 députés, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria, Les Républicains limiteraient la casse en conservant toutefois un groupe parlementaire conséquent à l'Assemblée nationale.