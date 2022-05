Législatives : Les Républicains investissent un candidat face à Damien Abad dans l'Ain, après sa mise en congé du parti

La sanction est vite tombée. Le parti Les Républicains va investir un candidat face à Damien Abad, dans la 5e circonscription de l'Ain, en vue des élections législatives, a appris France Télévisions jeudi 19 mai. Julien Martinez, conseiller municipal d'Oyonnax, a eu confirmation de son investiture par Christian Jacob jeudi soir, et déposera sa candidature en préfecture vendredi, date limite pour ce faire, selon nos informations.

L'annonce avait été faite un peu avant sur Twitter par Eric Ciotti, qui a dénoncé au passage une "attitude indigne et méprisable de Damien Abad qui trahit la confiance de ses collègues pour un poste de ministre".

Avec @ChJacob77, nous soutiendrons face à lui Julien Martinez, candidat de l’honneur et de la fidélité. https://t.co/lp3kOm2mLB — Eric Ciotti (@ECiotti) May 19, 2022

Pas de candidat LREM face à Damien Abad

Pressenti pour entrer au gouvernement, Damien Abad a annoncé au Figaro (article réservé aux abonnés) quitter la présidence de groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale et se mettre en congé du parti. "Nos différences se sont accélérées ces dernières semaines avec les décisions du bureau politique et les choix de la présidentielle au second tour. J'en tire les conséquences aujourd'hui", justifie-t-il, citant notamment la politique du "ni-ni" (ni Emmanuel Macron, ni Marine Le Pen). Celui qui assure rester "un homme de droite" dit vouloir faire preuve "de clarté, de cohérence et de responsabilité" et réfute être dans une "logique de marchandage" pour entrer au gouvernement.

La majorité présidentielle n'avait investi aucun candidat face à des députés LR présentés comme Macron-compatibles, tels Constance Le Grip ou Damien Abad.