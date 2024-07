Législatives 2024 : les partisans du Nouveau Front populaire ont célébré dans plusieurs villes le résultat du scrutin

Cris de joie, feux d'artifice et défilés improvisés pour célébrer les résultats de la gauche. Plusieurs rassemblements se sont constitués à l'annonce des résultats du second tour des législatives, dans la soirée du dimanche 7 juillet. Contre toute attente, le Nouveau Front populaire arrive de peu en tête, avec une fourchette comprise entre 177 et 192 députés au sein du nouvel hémicycle, selon notre estimation Ipsos-Talan pour France Télévisions, Radio France, France 24, RFI et LCP. La gauche et ses bons résultats ont été célébrés dans les plus grandes villes françaises.

À Paris

Les partisans de l'alliance de gauche se sont réunis Place de la République à Paris, où l'ambiance a été à la fête dès l'annonce des résultats à 20 heures dimanche. De grands drapeaux se sont agités et des feux d'artifice ont été tiré directement sur la place remplie de cris de joie. Colin, très ému, a exprimé son soulagement : "Alléluia ! J'aurais eu tellement honte qu'on soit dirigé par le Rassemblement national. Je n'ai pas de mots, je pense à tous les gens qui ont eu tellement peur depuis la dissolution. Toutes les personnes immigrées, toutes les personnes LGBT, toutes les personnes en danger... et là il y a un espoir !"

"Merci à la gauche d'avoir été plus intelligente pour une fois !" Colin, manifestant de la Place de République à Paris à franceinfo

La célébration, entamée dans une ambiance familiale et plutôt très calme, à l'exception de quelques pétards, s'est un peu tendue peu avant minuit, avec un mouvement de foule et l'usage de gaz lacrymogènes. Les forces de l'ordre étaient présentes : 5 000 gendarmes et policiers étaient mobilisés dimanche soir dans Paris en prévision de débordements.

Foule massive sur la Place de la République pour célébrer la victoire du Nouveau Front Populaire.#ElectionsLegislatives2024 #legislatives2024 pic.twitter.com/pk6yURg0V6 — Luc Auffret (@LucAuffret) July 7, 2024

À Lyon

Sur la Place de la République de Lyon, l'ambiance était très festive. Un feu d'artifice a été improvisé et les slogans "On a gagné" et "Siamo tutti antifascisti" ont été scandés avec ferveur à partir de 20 heures. Lorsque les résultats sont tombés, ils ont surpris tout le monde. "C'est in-cro-yable ! savourait un électeur. On a battu les fachos ! 24 heures plus tôt, c'était invraisemblable et on ne voyait pas le Nouveau Front populaire victorieux. C'est un véritable soulagement. Un choc, mais positif !"

Rassemblement à #Lyon après le résultat des #législatives2024.



➡️ Des fleurs ont été récupérées et sont lancées dans la foule. pic.twitter.com/plw7dl6Nne — Medave Prod (@medaveprod) July 7, 2024

Une émotion qui s'est manifestée gaiement avec une jeunesse surreprésentée dans les rues de Lyon.1 500 manifestants se sont réunis, selon la préfecture. Tout était calme aux alentours de 23 heures, même si de petits groupes masqués et en noir semblaient évoluer en marge de la manifestation. Un dispositif de sécurité avait été mobilisé par la préfecture et par la Ville de Lyon, pour protéger les commissariats et les mairies de quartiers de tout débordement éventuel.





À Marseille

Plusieurs milliers de personnes ont salué la victoire du Nouveau Front populaire à Marseille. Passé 22 heures, les manifestations ont pris de l'ampleur. Un cortège s'est déplacé du Vieux-Port aux rues du centre-ville avec plusieurs milliers de personnes qui se sont dirigées vers les quartiers festifs du cours Julien et de La Plaine. On entendait beaucoup de chants antifascistes, des pancartes "Ciao Bardella" étaient visibles. Le cortège a contourné la préfecture autour de laquelle les forces de police étaient déployées pour protéger le bâtiment.

🎥 De nombreux Marseillais se sont réunis sur le Vieux-Port et la Canebière pour célébrer les résultats du second tour des législatives.#legislatives2024 #ElectionsLegislatives2024 pic.twitter.com/u6exKxRpdz — Made in Marseille (@MadeMarseille) July 7, 2024

À Rennes et à Nantes

Plusieurs centaines de personnes ont déambulé dans les rues de Rennes et de Nantes pour se réjouir des résultats des élections législatives. Des tensions ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants dimanche soir. Le rassemblement rennais avait été interdit par la préfecture et les forces de l'ordre étaient présentes en nombre. 31 personnes ont été interpellées "après des dégradations commises", a précisé la préfecture.

À Nantes également, 2 500 personnes se sont rassemblées pour suivre les résultats dans le centre-ville, dans une ambiance festive. En marge de cette manifestation, des heurts ont éclatés avec les forces de l'ordre. Un policier a été blessé et trois personnes ont été interpellées. Les heurts ont eu lieu alors qu'aucun parcours de manifestation n'avait pas été déposé en préfecture.