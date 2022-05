Législatives 2022 : pour faire face à l'écologiste Sandrine Rousseau à Paris, le Mouvement de la ruralité investit... Sandrine Rousseau

Il y a quelques jours, le pôle écologiste a dévoilé la liste de ses candidats aux législatives au sein de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). Parmi eux, la finaliste de la primaire écologiste Sandrine Rousseau a été investie dans la 9e circonscription de Paris. Elle fera face à une candidate du Mouvement de la ruralité (LMR), mouvement politique de chasseurs ancré à droite, nommée également Sandrine Rousseau, a annoncé L'Opinion vendredi 20 mai. "C'est une sorte de hasard de l'homonymie qu'on n'a pas voulu laisser passer. Notre Sandrine Rousseau n'est pas parisienne, mais ces élections autorisent les candidatures venues d'autres régions. Nous nous faisons plaisir en opposant quelqu'un qui est attaché au monde rural à quelqu'un qui en est très loin", a déclaré au journal Yannick Villardier, responsable du mouvement en Ile-de-France.

La candidate vit en Normandie, précise L'Opinion, et affirme que sa "candidature est très sérieuse". "Il y a beaucoup à dire, à faire comprendre à Paris, sur le carburant, la vie chère. Dans les grandes villes, on n'a pas conscience que nous, à la campagne, n'avons pas de transports en commun : je veux parler de cette ruralité excentrée, oubliée", défend-elle. "Pour éviter les confusions et éventuelles contestations, le sigle LMR-CNPT sera apposé" à son bulletin, précise L'Opinion. De son côté, la candidate écologiste a réagi à ce dépôt de candidature en se disant, sur Twitter, "fatiguée" par ce procédé.