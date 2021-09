Présidentielle 2022 : Yannick Jadot remporte la primaire écologiste d'une courte tête face à Sandrine Rousseau

On connaît désormais le Vert qui battra la campagne : Yannick Jadot a remporté la primaire des écologistes, mardi 28 septembre, et sera donc candidat à la présidentielle. L'eurodéputé a battu (51,03%) d'une courte tête Sandrine Rousseau (48,97%) au second tour de ce scrutin, après quatre jours de vote en ligne. Quelque 122 670 électeurs étaient inscrits sur la plateforme de vote et la participation a atteint 85%, a précisé Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Ecologie-Les Verts.

"L'écologie a gagné pendant cette primaire", s'est félicité Yannick Jadot depuis une péniche à Pantin (Seine-Saint-Denis), peu après la proclamation des résultats. "C'est une belle base de lancement et je suis extrêmement optimiste et fier pour la suite", a également commenté l'eurodéputé. "On a fait une primaire, on est capable de débattre devant les Françaises et les Français. Les écologistes ne refusent jamais le débat, ne refusent jamais la transparence".

"Vous pouvez compter sur moi pour soutenir la suite de cette aventure", a réagi Sandrine Rousseau lors d'une déclaration. "Ensemble, nous sommes en capacité de gagner la présidentielle", a-t-elle ajouté. Avant de conclure : "Et encore bravo, Yannick Jadot."