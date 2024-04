Elle était l'invitée de "L'Evénement" sur France 2 mardi.

"Nous étions bien seuls, il y a quelques mois, pour appeler à un cessez-le-feu" dans la bande de Gaza, dénonce Manon Aubry. La tête de liste la France insoumise pour les élections européennes était l'invitée de "L'Evénement" sur France 2, mardi 9 avril. Elle a réagi à une tribune d'Emmanuel Macron publiée dans plusieurs médias lundi, coécrite avec le président égyptien et le roi de Jordanie, appelant à un cessez-le-feu "immédiat" et une libération de "tous les otages" à Gaza. "C'est un bon premier pas même s'il est tardif (...) dire est une chose, agir en est une autre", a-t-elle suggéré.

Manon Aubry a rappelé trois engagements des insoumis en lien avec la guerre entre Israël et le Hamas : "la reconnaissance de l'Etat de Palestine", "un embargo sur l'envoi d'armes vers Israël" et "la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël". Elle assure que, si sa liste sort gagnante du scrutin européen, "il n'y aura pas un seul pays qui enverra des armes vers un Etat qui est en train de massacrer son peuple". La tête de liste regrette "une forme d'hypocrisie" de la part de la France et de l'Union européenne, qui refusent "d'adopter (ces) sanctions".