Reportage "Ça redonne un peu de pouvoir" : pour la première fois en Irlande, les SDF peuvent voter aux élections européennes

C’est au tour des Irlandais de voter pour les élections européennes, vendredi 7 juin, ainsi que pour des élections locales. Dans la majeure partie de l’Union européenne, la règle est la suivante : pas d’adresse, pas de vote. Mais en Irlande, pour la première fois, les personnes sans-abri vont pouvoir voter. Cela fait suite à une réforme datant de 2022, avec une application concrète aujourd’hui. Un nouveau groupe d’électeurs qui pourraient propulser sur le devant de la scène la terrible crise du logement à laquelle est confrontée le pays.

Il y a encore quelques mois, Katherine, 54 ans, faisait partie des 14 000 personnes sans-abri à Dublin : "C'est très dur, surtout à mon âge et pour les personnes plus âgées. C’était horrible..." Après sept ans passés à la rue, Katherine a retrouvé un logement et elle veut avoir son mot à dire : "Je n'ai pas voté depuis longtemps, mais, désormais, je ferai en sorte de voter tout le temps ! Si les gens sont impliqués dans des choses comme ça, cela leur redonne un peu de pouvoir." Un pouvoir qui, selon elle, "leur a été retiré" alors qu'ils "font face à beaucoup de choses lorsqu'ils sont sans-abri", mais souvent ils se résignent en se disant "Que peux-tu faire pour moi pour obtenir mon vote ?".

Créer un bloc électoral

Désormais en Irlande, les personnes sans domicile pourront enregistrer l’adresse de leur bureau de poste local, nécessaire pour être inscrit sur les listes électorales. Ciblant les personnes dormant dans la rue, l’ONG Focus Ireland a organisé toute cette campagne. Selon Louise Bayliss, qui travaille au sein de l’organisme, à mesure que la crise du logement s’accentue en Irlande, ce vote pourrait bien changer le ton des prochaines élections : "Nous essayons de placer le sans-abrisme en tête de l'agenda politique, milite-t-elle. Nous pensons que nous pouvons y parvenir en créant un bloc électoral de personnes qui ont été sans-abri ou qui risquent de le devenir. D'ailleurs, je pense qu'en Irlande, avec la situation actuelle, toute personne dans le secteur locatif privé risque de se retrouver sans logement !"

"Ça devrait être considéré comme une urgence !" Martin Leahy, Irlandais menacé d'expulsion franceinfo

C’est le cas de Martin Leahy : confronté à une éventuelle expulsion, ce musicien manifeste, guitare à la main, tous les jeudis depuis avril 2022, devant le Sénat irlandais. "Le logement est un droit humain fondamental, lance-t-il. Ça ne devrait pas être une activité lucrative. Ça devrait être considéré comme une urgence !"

Beaucoup d’Irlandais condamnent aujourd’hui l’inaction de la coalition au pouvoir, composée du Fine Gael et du Fianna Fáil, qui ont pourtant promis la construction de 300 000 nouveaux logements, d’ici 2030. Martin Leahy, lui, n’y croit plus et votera très probablement pour le Sinn Fein, parti en faveur de l'unification de l'île.