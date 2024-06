Sondage Européennes 2024 : à trois jours du scrutin, Jordan Bardella consolide son avance et Valérie Hayer solidifie sa deuxième place devant Raphaël Glucksmann

A trois jours du scrutin, la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella consolide sa première place avec 32% des intentions de vote (+1 point depuis le dernier sondage du 15 mai) aux élections européennes, selon un sondage* Ipsos pour Radio France et Le Parisien publié jeudi 6 juin. Le RN creuse encore l'écart avec la liste Renaissance menée par Valérie Hayer, qui perd 0,5 point par rapport au dernier sondage, pour s'établir à 15,5% des intentions de vote.

La candidate du camp présidentiel reste talonnée par la tête de liste PS-Place publique Raphaël Glucksmann, qui pointe à 13,5% des intentions de vote, soit un point de moins qu'en mai. La dynamique du candidat socialiste, forte en mars et avril, s'est tassée au fil des semaines.

Intentions de vote à 9% pour LFI

Le sondage place actuellement la liste LFI conduite Manon Aubry à 9% (+1 point par rapport au dernier sondage), loin derrière les socialistes mais en progression. Pour La France insoumise, qui a concentré sa campagne électorale sur la guerre entre Israël et le Hamas, la stratégie semble être peu payante. Seuls 8% des Français disent que la question de Gaza va être un élément déterminant dans leur vote, loin derrière le pouvoir d'achat (50%), l'immigration (35%), le système de santé (29%) et la protection de l'environnement (24%).

Le candidat Les Républicains François-Xavier Bellamy reste scotché à 7%. Ses multiples interventions de fin de campagne pour déplorer l'intervention surprise de Gabriel Attal aux côtés de Valérie Hayer lundi dans l'auditorium de Radio France ou sa vive critique, le 23 mai, du débat organisé entre le Premier ministre et le candidat du RN Jordan Bardella, n'ont pas d'effets visibles dans les sondages. La liste des Ecologistes, menée par Marie Toussaint, pointe à 6% des intentions de vote (-0,5). La candidate d'extrême droite Marion Maréchal (Reconquête) flirte avec la barre des 5% qui permet d'envoyer des eurodéputés dans l'hémicycle de Strasbourg, avec 5,5% des intentions de vote (-0,5). Le communiste Léon Deffontaines reprend 0,5 point pour s'établir à 2,5%. Les autres listes recueillent entre 0 et 1,5% des intentions de vote.

Participation estimée à 48%

La participation est estimée à 48%. Lors des élections européennes de 2019, la participation s'établissait à 50,1%. Les prévisions d'abstention sont en déclin depuis notre dernier sondage du mois de mai. L'estimation de la participation est supérieure de trois points par rapport à il y a trois semaines. Selon notre sondage, 15% des personnes interrogées n'ont pas encore choisi la liste pour laquelle ils allaient voter. Parmi elles, 7% choisiront au dernier moment, soit le jour du scrutin ou la veille.

Selon notre sondage, près de 70% des personnes interrogées (71%) assurent que leur choix est définitif, contre 63% au mois d'avril et 69% il y a trois semaines. Une certitude notamment visible chez les électeurs Reconquête où ils sont 92% à être sûrs de leur choix. Les électeurs de Jordan Bardella restent également sûrs de leur choix (85%). Chez les soutiens de Valérie Hayer, ils sont 84% à revendiquer un choix définitif, nettement plus qu'au mois de mai où ils étaient seulement 74%. A gauche, l'électorat est plus volatile. La candidate des Verts Marie Toussaint est celle qui a le plus à perdre face au "vote utile" au bénéfice de Raphaël Glucksmann puisque seulement 55% des sympathisants écologistes se disent certains de leur choix. On observe la même incertitude dans l'électorat LR, encore très hésitant sur son vote : seul 52% des sympathisants du parti de droite se disent certains de voter pour François-Xavier Bellamy.

*Méthodologie : cette enquête a été menée du 5 au 6 juin 2024 par internet, auprès d'un échantillon de 1 738 personnes âgées de plus de 18 ans, constituant un échantillon national représentatif de la population française et inscrites sur les listes électorales. La marge d'erreur est comprise entre 0,7 et 2,4 points.