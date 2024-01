Européennes : avec François-Xavier Bellamy, la droite joue à quitte ou double

Les Républicains le savent, après les scores décevants des dernières élections nationales (moins de 5% à la présidentielle), les élections européennes à venir font office de test. Ils misent à nouveau sur François-Xavier Bellamy, l'eurodéputé sortant, comme tête de liste. Pour le parti, c'est un peu quitte ou double.



"L'objectif c'est la survie", avoue un cadre du parti. Le couperet, ce sont ces 5% en-dessous desquels une liste n'obtient aucun eurodéputé. "Ce serait une très mauvaise nouvelle, la droite républicaine n'existerait plus dans une des assemblées parlementaires", redoute un élu sortant, tandis qu'un proche d'Éric Ciotti avoue être "inquiet par moments".

Mais la plupart des cadres de LR affichent leur "optimisme", notamment au vu des sondages qui donnent la liste à 8%. "Si on atteint les 10% ce sera 'l'opération relance', le début d'une nouvelle histoire", lance un stratège qui espère surfer sur la dynamique enclenchée lors de la loi immigration.

Il reste à arriver à exister dans un duel annoncé entre le RN et la Macronie. François-Xavier Bellamy n'est pas le candidat le plus connu, "c'est vrai qu'on a un problème d'incarnation", concède un haut gradé, "mais on a les idées, et notre candidat est un bosseur qui connaît parfaitement les dossiers".