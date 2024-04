Elections européennes : suivez l'interview de Manon Aubry, tête de liste de La France insoumise, à partir de 8h30 sur franceinfo

Manon Aubry, tête de liste de La France insoumise aux élections européennes de juin, est l'invitée de "Demain l'Europe", mercredi 3 avril sur franceinfo. Elle répond aux questions de deux journalistes européens : Anna Kowalska, correspondante de la télévision publique polonaise, et Enric Bonet, correspondant du quotidien catalan El Periodico.

Un scrutin pour "l'après-Macron". Manon Aubry, 34 ans, mène pour la deuxième fois la campagne européenne de La France insoumise, et veut faire du scrutin "un grand référendum contre le pacte d'austérité". LFI défend une forme de "protectionnisme écologique" à l'échelle européenne et se pose en alternative au libre-échange pour "tout changer". La formation compte en outre insister sur la situation humanitaire à Gaza. LFI assume aussi de faire des élections européennes un scrutin à enjeu national, en le qualifiant de "premier tour" de l'élection présidentielle de 2024. Pour Manon Aubry, "l'après-Macron commence dès le 9 juin".

Le besoin de peser à gauche. L'objectif de La France insoumise est d'arriver en tête pour peser devant les ex-alliés de la Nupes, socialistes, écologistes et communistes. Ce qui n'est pas le cas dans les derniers sondages : la liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann mène la course à gauche et LFI fait quasiment jeu égal avec Les Ecologistes (ex-EELV). Le tout, loin derrière la liste RN de Jordan Bardella et celle des macronistes emmenée par Valérie Hayer.

Faire mieux qu'il y a cinq ans ? Il y a cinq ans, la liste RN de Jordan Bardella l'avait emporté (23,34%) devant la liste Renaissance de Nathalie Loiseau (22,42%), celle d'Europe Ecologie-Les Verts emmenée par Yannick Jadot (13,48%) et l'Union de la droite et du centre de François-Xavier Bellamy (8,48%). Avec 6,31%, la liste LFI menée par Manon Aubry avait devancé celle du PS et de Place publique de Raphaël Glucksmann (6,19%).