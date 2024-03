Élections européennes 2024 : "Le 9 juin, c'est l'après-Macron qui se dessine", affirme Manon Aubry, tête de liste LFI

Manon Aubry, eurodéputée et tête de liste La France insoumise (LFI) aux élections européennes, était l'invitée des "4 Vérités" sur France 2, lundi 18 mars.

Alors que la campagne des élections européennes est désormais lancée, Manon Aubry juge dans les "4 Vérités" sur France 2, lundi 18 mars, que "ça va être une élection structurante". "Le 9 juin, c'est l'après-Macron qui se dessine", affirme l'eurodéputée et tête de liste La France insoumise (LFI) aux élections européennes.

"Soit on part sur l'autoroute du chaos, à mon sens, avec Jordan Bardella et l'extrême droite qui est, c'est vrai, très forte aujourd'hui dans les sondages", expose Manon Aubry. "Soit, collectivement, on prépare l'après-Macron et on tourne le dos à une politique qui a favorisé les plus riches de notre pays" et "qui sacrifie les services publics", poursuit l'eurodéputée, ajoutant que "c'est vrai en France et en Europe".

En Europe, des "dogmes" qui "conduisent au chaos"

Manon Aubry a tenu son meeting de lancement de campagne le samedi 16 mars à Villepinte (Seine-Saint-Denis). Il n'y avait pas de drapeau européen sur scène. Interrogée sur cette absence, la tête de liste LFI aux européennes répond : "J'assume de dire qu'il faut rompre avec le tout-austérité (...), les accords de libre-échange (...) et le tout-marché, par exemple le marché de l'électricité qui fait que les factures d'électricité vont exploser." "J'assume de dire que ces dogmes-là conduisent au chaos, qu'il faut rompre avec cela, et qu'il faut défendre de la solidarité, du protectionnisme contre le libre-échange et que, pour ça, il faut nous donner de la force le 9 juin pour tout changer", assure Manon Aubry.