Elections européennes : du dépôt des candidatures à la proclamation des résultats, voici les dates-clés du scrutin

Les inscriptions sur les listes électorales sont closes depuis vendredi 3 mai, mais d'autres dates-clés attendent les électeurs français, avant le scrutin européen du 9 juin prochain. Ce jour-là, ils seront appelés à élire les 81 députés qui les représenteront au Parlement européen, sur les 720 représentants de l'Union européenne qui siégeront dans l'hémicycle à Strasbourg ou Bruxelles. Les partis politiques ont pour la plupart déjà désigné leurs têtes de liste, et commencé à dévoiler les noms de leurs candidats. Ils doivent maintenant commencer à déclarer officiellement ces candidatures, à compter de lundi 6 mai. A un peu plus d'un mois du jour de vote, franceinfo vous récapitule le calendrier de ces élections.

A partir du lundi 6 mai : dépôt des candidatures

Valérie Hayer pour Renaissance, Jordan Bardella pour le Rassemblement national, Manon Aubry pour La France insoumise... Si elles ont d'ores et déjà commencé à faire campagne, les têtes d'affiche des différents partis doivent encore officialiser la participation de leur liste à ces élections auprès du ministère de l'Intérieur. Sans cela, pas de bulletin les représentant à glisser dans l'urne. Les déclarations de candidatures doivent être déposées à partir du 6 mai à 9 heures et jusqu'au 17 mai à 18 heures.

Vendredi 17 mai : tirage au sort de l'ordre de présentation des listes

Dans la foulée de la clôture de la période de dépôt des candidatures, le ministère de l'Intérieur procédera au tirage au sort de l'ordre de présentation des listes sur les panneaux électoraux installés sur la voie publique. Il s'agira par exemple d'établir si les écologistes seront affichés en premier, au milieu ou en dernière position. Cet ordre d'affichage devra être scrupuleusement respecté par toutes les municipalités.

Lundi 27 mai : début de la campagne électorale officielle

Le top départ de la campagne électorale officielle sera donné le 27 mai. A partir de cette date, les candidats pourront lancer leurs opérations de propagande en vue du scrutin, comme la diffusion de leur clip de campagne ou l'installation des affiches sur les panneaux électoraux. Ils bénéficient également d'un temps d'antenne sur les chaînes de télévision et de radio.

Vendredi 7 juin : début de la période de réserve

La campagne électorale sera officiellement terminée le 7 juin à minuit. La veille et le jour du scrutin, il sera interdit de diffuser tout message ayant le caractère de propagande électorale, à l'instar des tracts. Cette période de réserve concerne aussi les médias et les réseaux sociaux, aucun candidat ne pouvant se prononcer sur l'élection via ces canaux. Il est également prohibé, pour la presse écrite, la radio et la télévision de diffuser des sondages.

Dimanche 9 juin : jour de vote

Les électeurs français voteront le 9 juin, entre 8 heures et 20 heures. En raison du décalage horaire, le scrutin européen se déroulera le 8 juin en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et pour les Français du continent américain. Parce que tous les pays n'ont pas les mêmes traditions électorales, certains électeurs européens voteront même encore plus tôt. Les Pays-Bas ouvriront le bal le 6 juin, le pays étant habitué aux élections en semaine.

Jeudi 13 juin : date limite de proclamation des résultats

Une fois les bulletins de vote dépouillés, les Etats membres de l'Union européenne communiquent au Parlement le nom des eurodéputés élus. En France, la commission nationale de recensement général des votes devra proclamer les résultats avant le jeudi 13 juin à minuit.

Mardi 16 juillet : entrée en fonction des eurodéputés

Le 16 juillet, les eurodéputés nouvellement élus feront leur entrée au Parlement européen, dans le cadre d'une session inaugurale. Il y aura alors 81 eurodéputés français sur les 720 membres de l'hémicycle, faisant de la France le second pays le plus représenté après l'Allemagne (96 sièges). Le nombre de députés européens par pays est en effet réparti de façon proportionnelle selon leur poids démographique. Ces représentants des 27 pays de l'Union européenne devront alors élire le président du Parlement européen, poste occupé actuellement par Roberta Metsola, ainsi que ses vice-présidents.