"Le 9 juin, votez !" : la série "Parlement" fait campagne pour les élections européennes

Fabienne Servan-Schreiber est la présidente de Cinétévé, une société de production audiovisuelle indépendante, fondée en 1982. Dans son escarcelle, on retrouve la production de documentaires, de longs métrages, de programmes courts ou encore de fictions comme la série Parlement. Sur un ton décalé et humoristique, depuis 2020 et ses trois saisons, Parlement explique le rôle des institutions européennes. Elle a déjà attiré près de sept millions de téléspectateurs plutôt jeunes sur la plateforme France TV Slash et s’est aussi vendue dans plus d’une dizaine de pays même en dehors de l’Union européenne comme aux États-Unis et en Malaisie.

>> VIDEO - Samy, le héros de la série Parlement, appelle à voter pour les élections européennes - France Bleu

Forte de ce succès et constituée d’une équipe d’"Européens fanatiques", c’est très naturellement que la production, les auteurs et les comédiens ont répondu présent à un appel un peu particulier, comme l’explique la productrice. Tout démarre par un mail émanant de la Fondation Jean Monnet, qui œuvre pour l’unification européenne et dont les membres adorent la série. Son président, Jean-Marc Lieberherr, sollicite la production afin de pouvoir utiliser des rushes "pour fabriquer des clips puisqu'on rentre en période électorale ?". "J'ai trouvé que c'était une formidable idée, donner des rushes, c'était trop compliqué, alors j'ai demandé à mes équipes si elles étaient prêtes à écrire des petits clips originaux et elles ont dit 'oui' tout de suite", raconte-t-elle.

"On a voulu attirer l'attention des jeunes"

Depuis quelques jours, les deux premiers clips qui sont visibles sur les réseaux sociaux, France Télévisions, TV5 Monde, France 24 ou encore LCP. Bientôt diffusées aussi en Allemagne ou encore en Belgique, ces courtes pastilles humoristiques incitent les citoyens à aller voter aux élections européennes. Dans l’une de ces vidéos, on est dans l’hémicycle et on assiste à un échange entre Samy, l’assistant parlementaire, et Michel, le président idiot du Parlement européen qui déclare qu'il n'ira pas voter parce que cela fait longtemps qu'il a arrêté de le faire. En réponse, Samy lui explique que c'est comme le vélo et que s'il n’a pas sa carte d'électeur, il peut voter avec sa carte d’identité ou que s’il n’est pas inscrit sur les listes électorales, il peut le faire par Internet.

Une pédagogie directe, mais aussi "une autre manière de parler aux jeunes" que ne le ferait un discours politique, selon Fabienne Servan-Schreiber. "Faire rire les gens sur la politique, je pense que ça rafraîchit les esprits. On a voulu attirer l'attention des jeunes qui n'écoutent peut-être pas des personnalités et des discours très construits. Voilà, c'est le pari".

En attendant le scrutin du 9 juin, le tournage de la quatrième saison de Parlement, dans laquelle on découvre le Conseil européen, s’achève. La productrice annonce que ce sera la dernière puisque France Télévisions n’a pas souhaité poursuivre, mais en revanche, "une porte a été ouverte pour une nouvelle série autour de l'Europe avec les mêmes auteurs", confie-t-elle.